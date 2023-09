Важните новини през седмицата

Бизнес

Българското правителство търси компании, които могат да получат общо 84 млн. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Със сигурност част от сумата може да отиде за 19 дружества, които вече имат "Печат за високи постижения", който се дава от Европейската комисия на компании, които са кандидатствали по програми "Хоризонт 2020" или "Хоризонт Европа", но в тези програми не са останали пари за тях и се финансират по други със сходен профил. Вторият вариант е някоя българска компания да кандидатства сега, да получи печат, но не и финансиране до следващия рунд.

Западни компании, които продължават да извършват бизнес в Русия, са генерирали милиарди долари печалба, които са блокирани в страната. Според данни, събрани от Kyiv School of Economics (KSE), компании от държави, обявени за "неприятелски", са генерирали 18 млрд. от 20-те млрд. долара руски печалби, които чуждестранните компании са отчели за 2022 г., както и 199 млрд. от 217 млрд. долара брутни приходи, предава Financial Times. Данните на KSE са събрани от източници, включващи руския търговски регистър, новини и корпоративни отчети.