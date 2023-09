Топ 5 от "Капитал": Над 40 000 MW са заявените нови ВЕИ; "Идеал стандарт - Видима" става част от Villeroy & Boch

Това на практика е втори опит за сделка между Villeroy & Boch и Ideal Standard, след като продължилите около година преговори се провалиха през 2021 г. Сега обаче компаниите са успели да се споразумеят, като придобиването се очаква да приключи в началото на 2024 г.

4. 3 в 1: Най-голямото ВЕИ със слънце, вятър и батерии ще е до Ямбол

На мястото на старото военно летище до ямболското село Тенево ще бъде изградена първата по рода си в България хибридна електроцентрала за енергия от възобновяеми източници. Става въпрос за цял ВЕИ комплекс, който включва соларен и вятърен парк, както и батерии. Първата копка на фотоволтаичния парк "Тенево Солар", който ще е етап 1 от хибридния ВЕИ комплекс "Тенево", бе направена на 19 септември, а очакванията са съоръжението да заработи през 2025 г.

То е с планирана мощност 237.58 MW и ще бъде не само най-големият соларен парк в страната по този показател спрямо действащите сега, но и един от значимите подобни проекти в региона. Централата ще бъде толкова голяма, че ще може да задоволи напълно годишната консумация на около 100 000 домакинства с чиста енергия, което е повече от всички живеещи в Ямбол и околните населени места.

5. Естонската Nortal купува основаната в България Questers за 8.5 млн. евро. IT компанията има 300 служители в София

Основаната в България Questers ще има втори собственик в рамките на малко над пет години. IT компанията, чийто офис в София с над 300 специалисти разработва IT продукти за други бизнеси, е продадена срещу 8.5 млн. евро на естонската Nortal. Досега тя беше част от групата на британския холдинг TPXimpact Holdings, който я купи през 2018 г. (тогава под името The Panoply).

Questers е основана от българина Александър Дрангажов и британеца Робърт Уършуиц, като основната й дейност е управление на екипи, които да проектират и изграждат софтуерни решения за бизнес клиенти. След сделката Questers ще се слее с pwrteams, поделението на естонската компания за аутсорсинг на софтуерни услуги.