Топ 5 от "Капитал": Какво се крие зад осмиването на съдебната реформа; Иван Портних - кмет за един милиард

1. Осмиването на съдебната реформа и какво се крие зад него. Основният сблъсък при конституционните промени отново ще бъде контролът над прокуратурата

Преподаватели, представители на съсловни организации, част от съдебната власт, различни неправителствени организации, адвокатурата и юридическият екип на президента разкритикуваха тежко конституционния проект, внесен от ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ.

През седмицата, по време на заседание на конституционната комисия, се организира нещо средно между обществено обсъждане на текстовете за изменения в основния закон и първо четене за приемането им. След изтощителни монолози, продължили близо шест часа, стана ясно, че засега ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ ще се придържат към предварително начертания сценарий за приемане на проекта. Освен датата на първото четене в зала - 6 октомври, безспорно е и друго - формациите ще правят корекции в разпоредбите преди окончателното им гласуване. Причината: няма експерт, който да не вижда съществени слабости в тях. Прочетете тук.

2. Иван Портних - кмет за един милиард. Изборът на Борисов да го номинира за четвърти мандат вероятно означава, че "резервната скамейка" на ГЕРБ във Варна е празна

Номинацията на сегашния варненски кмет Иван Портних за четвърти мандат като кандидат на ГЕРБ оставя усещането за безсилие и дежа вю. През 2011 г. заради липса на алтернатива лидерът на партията Бойко Борисов номинира "от немай къде" (пак за четвърти мандат) безпартийния Кирил Йорданов. Но го отстрани само година по-късно, използвайки т.нар. февруарски протести през 2013 г., за да го замести не с друг, а именно с Иван Портних. Този избор на Борисов вероятно означава, че "резервната скамейка" на ГЕРБ във Варна е празна.

Портних пое към кметската си авантюра във Варна на 3 март 2013 г. след продължилите близо месец най-масови протести в града, започнали с гняв заради високите сметки за ток. За протестите и до днес витае подозрението, че са били използвани и оркестрирани от ГЕРБ, за да свалят от власт безпартийния и излязъл от контрол Кирил Йорданов. Само година по-рано той беше припознат от Бойко Борисов като кандидат на партията му за четвърти пореден мандат. Вижте тук.

3. Пловдивският авиозавод на Latecoere става европейски център за врати на Airbus A320, а капацитетът на фабриката ще се удвои

Пловдив придобива нова тежест за производителя на авиационни части Latecoere, след като френската компания прехвърли изцяло сглобяването на самолетни врати за европейския пазар от Чехия в България. Освен предните врати за А320 на Airbus, който е основният клиент на групата, от юли местният завод е поел асемблирането и на задните, с което цялата програма е преместена в страната. По този начин "Латекоер България" се превръща в производителя на артикула за Европа, а плановете са за удвояване на сегашния производствен капацитет.

Френската компания изгради завода си в България преди пет години, когато започна производство на шкафове за бордова електроника, а след това добави врати и метални компоненти за самолетни носове. Процесът по трансфера на вратите започна през 2019 г. след решение на централата за реорганизация на производството, според което стандартният завод на Latecoere не трябва да има повече от 500 души. По това време заетите в чешката фабрика са повече от 1200 души, като в него се извършва както производство на основни части, така и асемблиране. Историята е в този текст.

4. MREL или новите скъпи банкови бушони. От началото на 2024 г. кредитните институции трябва да покриват завишени изисквания, което може да охлади кредитирането

Изисквания, експозиции, адекватности, буфери. Да се ориентира човек в съвременните регулации за капитал и ликвидност на банковия сектор определено не е лесно. Системата от различни съотношения еволюира до същинска джунгла от акроними. Ако все пак искате да блеснете в разговор с някой финансист, можете да вметнете нещо за MREL. Зад тези букви стои терминът minimum requirements for own funds and eligible liquidity (да, знаем, че са изпуснали няколко символа за благозвучие). Ако предпочитате да сте пуритани на българския език, това е преведено като минимални изисквания за собствен капитал и приемливи задължения, съкратено в доста по-трудното за произнасяне МИСКПЗ.