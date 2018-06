Битката за Слънчака не стихва

Дискотеките на "Какао бийч" в Слънчев бряг[От Twitter профила на Валери Симеонов]

[От Twitter профила на Валери Симеонов]

Вицепремиерът Валери Симеонов и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) влязоха в директен спор законни ли са или не петте дискотеки на "Какао бийч", които се намират в рамките на концесията на плажа "Слънчев бряг - юг". От МРРБ оповестиха резултатите от проверката на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на преместваемите обекти на плажа, според която дискотеките "THE ONE", "La Cubanita", "Cacao beach", "Del Mar" и "BEDROOM" отговарят на одобрената от министъра на туризма схема.



Малко след това вицепремиерът разпространи също част резултатите от проверката на ДНСК, от която се вижда, че петте заведения са сред 32-те, за които от строителния надзор са открили нарушения. Според Симеонов проверката на обектите по плажа е по негов сигнал и е една. Според съобщението на МРРБ проверката е по заповед на министъра Николай Нанков. Два дни след това от ДНСК пуснаха уточнение, че проверката е по сигнал на Симеонов, като резултатите от нея са му изпратени в писмо, като в него са написани само "общите констатации". С цел конкретизиране на нарушенията министър Нанков е разпоредил нова проверка, която да установи кои обекти са поставени, без да са предвидени в одобрената от министъра на туризма схема, въпреки че "ДНСК не е компетентният орган за контрол на преместваемите обекти", уточняват от надзора.



Според Симеонов петте дискотеки са незаконни, защото не отговарят на изискванията на Наредба 10 на общинския съвет в Несебър, в която се казва, че преместваемите обекти на територията на общината и тези в "Слънчев бряг", които са разположени на частни, общински и държавни терени, трябва да са с площ до 15 кв.м. И височина до 3 метра. Тези заведения надвишават това изискване многократно. Така например дискотеката "THE ONE" се разполага на площ от 754 кв.м. И на допълнителна площ от още 647 кв.м според одобрената от Ангелкова схема. В доклада си от ДНСК посочват, че Наредба 10 за преместваемите обекти на общинския съвет в Несебър не се отнася за преместваемите обекти по плажната ивица.



"Понятието морски плаж е определено от специален режим от Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК) като изключителна държавна собственост, поради което той трябва да се счита за специален закон по отношение на стопанисването на морските плажове", се казва в доклада. От ДНСК обаче признават, че липсва нормативен акт, който да урежда поставянето на преместваемите обекти по плажовете. По тази причина според строителния надзор нарушение може да има само ако е нарушен ЗУЧК, одобрените от Ангелкова схеми на преместваемите обекти, както и ако те са в нарушение на сключените с концесионера на плажа договори. Според ЗУЧК преместваемите обекти трябва да са до 2% от общата площ на плажа, като към обектите за бързо обслужване се допуска ползването на допълнителна площ също до 2%.