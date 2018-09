Дръжте лъжеца

[The Herald Sun]

От тенис мач с исторически залог финалът на женския US Open се превърна в скандал, който разпали дебат за сексизма, расизма и двойните стандарти в спорта. Първата титла от Големия шлем за Япония, спечелена от 20-годишната Наоми Осака, остана в сянката на конфликта между Серена Уилямс и съдията Карлос Рамос. Всичко започна с предупреждение за треньорска намеса, продължи с наказателна точка за строшена ракета и завърши с наказателен гейм за грубо отношение към рефера. Случаят раздели мненията света на тениса. Едни обвиниха Уилямс, че е помрачила мача с неумението си да губи. Според други Рамос е бил ненужно пунктуален, докато срещу мъжете не прилага същата строгост.Още на корта, когато повика главния съдия на турнира и турнирния директор, Уилямс насочи обвиненията си в тази посока. "Има много мъже, които правят по-лоши неща на корта, но само защото съм жена, получавам наказание", чуха се думите ѝ още в прякото излъчване на "Евроспорт". Женската тенис асоциация (WTA) подкрепи Уилямс и се включи в обвиненията към Рамос. "Вярваме, че не трябва да има разлика в стандартите за толерантност към емоциите, изразени от мъжете и жените. Убедени сме обаче, че точно това се случи", каза ръководителят на WTA Стив Саймън, цитиран от Reuters. Уилямс получи подкрепа и от един от най-темпераментните и често замесвали се в скандали на корта играчи - Джон Макенроу, който пред ESPN заяви: "Казвал съм доста по-лоши неща. Серена е права за това, че мъжете са третирани по различен начин".Били Джийн Кинг, пионер в борбата за равни права между мъжете и жените в тениса, дори благодари на Уилямс. "Когато една жена е емоционална, значи е "истерична" и получава наказание. Когато един мъж го прави, значи е "откровен" и за него няма последствия. Благодаря ти, Серена, че насочваш вниманието към този двоен стандарт.", написа легендарната американка в Twitter.Шампионът при мъжете Новак Джокович определи действията на Рамос като "ненужни", но отрече твърденията за сексизъм. Статистиката показа, че по време на US Open са отсъдени 108 нарушения на правилника - 86 при мъжете и 22 при жените. А историята помни други подобни случаи с Уилямс, която в същия турнир преди 9 години заплаши да "завре топката в гърлото" на един от лайнсмените. Тогава американката отново не видя за нужно да се извини и се защити с обвинения в сексизъм, въпреки че съдията беше жена. "Тъжно е за спорта, когато един играч се опитва да бъде по-голям от правилата. ", коментира рекордьорката по титли от Големия шлем Маргарет Корт, цитирана от The Australian.Австралийският The Herald Sun се включи във вълната с карикатура, на която е изобразена гневната Уилямс, скачаща върху счупената си ракета. В същото време съдията казва на съперничката ѝ: "Може ли просто да я оставите да победи". Авторът Марк Найт беше подложен на остри критики, в това число обвинения в расизъм заради... големите устни на Уилямс в карикатурата. "Това е расистка рисунка. Найт показва черти на лицето, които напомнят за карикатурите срещу човешката природа от времето на законите, които наложиха расовата дискриминация в САЩ през XIX и XX век", написа Washington Post.В отговор The Herald Sun публикува отново карикатурата с Уилямс и излезе със заглавие "Добре дошли в света на политическата коректност". "Критиките към карикатурата на Марк Найт показват, че светът е станал твърде политкоректен и не разбира ролята на карикатурите и сатирата в новинарските медии", заяви Майкъл Милър, изпълнителен директор на пресгрупата, която издава австралийския вестник.