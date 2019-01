Ти мен уважаваш ли ме

Илюстрация Увеличаване Автор: Юлия Лазарова Смаляванеа>

"НФСБ преустановява преговорите с ВМРО за общо явяване на изборите за Европейски парламент." С тази новина осъмнаха в сряда сутринта коалиционните партньори от трите партии в "Обединените патриоти".Причината за острата реакция на партията на Валери Симеонов беше декларация от предишния ден на колегите им от ВМРО, в която те призоваха всички партии от управляващото мнозинство да се обединят около няколко приоритета, повечето от които са залегнали в предизборната програма на патриотите. "Общото впечатление е не за декларация на коалиционен партньор, а за манифест на малка опозиционна партия, събираща електорат за предстоящи избори", заявиха от НФСБ.Другото им възмущение беше свързано с медийни изяви на вицепремиера Красимир Каракачанов, в които той определи позицията им и тази на "Атака" срещу сделката за изтребителите F-16 като "несериозна"."Коалиционните отношения изискват уважение и приемане на чуждото мнение", написаха още от НФСБ. Ситуацията в малката коалиция съвсем загрубя, когато малко след това Валери Симеонов допусна пред журналисти в парламента, че коалицията "може да се разпадне всеки момент" с уточнението обаче, че това "зависи от обстоятелствата". Той заяви и, че няма да подкрепи номинирания от група интелектуалци Ангел Джамбазки от ВМРО за евродепутат, ако бъде издигнат от гражданско обединение.Явно притеснени от този развой от ВМРО побързаха да се извинят на НФСБ чрез зам.-председателя Искрен Веселинов. Поради факта, че патриотите са перманентно пред разпад и заради заявките, че това може да се случи, но може и да не се случи и заглавията в медиите не бяха категорични. "Трите партии в "Обединени патриоти" заговориха за разпад на коалицията", написа в заглавие "Дневник". От сайта "Mediapool" се презастраховаха като озаглавиха дописката си "Патриотите пред развод за евроизборите, но заедно във властта."В писходрамата "Патриоти отиват на евроизбори" се включи и лидерът на "Атака" Волен Сидеров, който постоянно публично поставя въпроса за начина на участие на "Обединените патриоти " във вота, но вече три пъти бойкотира разговорите по тази тема. По повод обявения от ВМРО приоритет за противодействие на циганската престъпност той призова Каракачанов да се справи с проблема, защото е вицепремиер. Сидеров направи това в интервю за "24" часа. Интересното обаче беше, че призивът "просто го направи" не беше на български, нито на руски предвид русофилските му пристрастия, а на английски. Това беше и заглавието на интервюто: "Каракачанов, just do it! У теб е лостът на престъпността."