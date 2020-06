Заразителят на корта

Най-добрият български тенисист Григор Димитров попадна в епицентъра на разпространение на коронавирус по време на демонстративните турнири в бивша Югославия, организирани от лидера в световната ранглиста Новак Джокович. Във времена, когато епидемията ту намалява силата си, ту я увеличава, но не е приключила, двамата усилено се опитваха да покажат, че няма нищо страшно. Обаче се оказа, че има и че е твърде рано да се организират тенис събития, без да се спазват елементарни изисквания за лична безопасност.

Забавленията тип "хахо-хихо" започнаха в Белград, където преди първия турнир от веригата "Адрия тур" Димитров и Джокович участваха в приятелски футболен мач. По-късно в Задар двамата показваха умения и в баскетбола заедно с Александър Зверев, Марин Чилич, Борна Чорич и други звезди на тениса. Но ден по-късно Димитров се оттегли от срещата от тенис турнира срещу Педжа Кръстин, защото се почувствал зле. А след още един ден от Монако долетя новината, че е заразен с коронавирус. От веселбата пострадаха още самият Джокович, жена му Йелена, Чорич, още двама тенисисти, както и физиотерапевтът и треньорът на българина. Истерията се пренесе и в Хасково, където Димитров се беше прибрал за няколко дни и се беше срещал с фенове и местни обществени фигури.

Още по време на турнира в Белград се появиха критики, че не се спазват елементарни противоепидемични мерки. Тенисистите са излизали на клубове и ресторанти и не са спазвали никаква социална дистанция. "Мисля, че всички са виждали кадрите от Сърбия, какво се случи там. Така че за мен не е изненада, че няколко играчи са се заразили с коронавирус там. Какво мисля? Известна доза тяхна вина, разбира се", написа световната №7 в тениса Кики Бартенс. Английският вестник The Independent запита "Що за глупаво поведение?", а The New York Times определи организацията на "Адрия тур" като безотговорна. В Сърбия медиите се опитваха да разберат откъде е тръгнала заразата. B92 твърди, че и в Сърбия, и в Хърватия Димитров е отказал да бъде тестван.