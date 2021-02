До Цветанов и назад

Но да се върнем на геополитиката. Някъде месец след сключването на лобисткия договор на Павел Вълнев се появява анализът в The National Interest за "Южен поток". Не знаем дали двете неща имат нещо общо, защото през декември двамата автори обсъждат лидерската роля, която България трябва да заеме в Западните Балкани, в анализ за блога на Diplomatic Courier.

Между другото Павел Вълнев е по-известен в България с телевизията Би Ай Ти, която известно време беше остров на свободата на словото в онлайн ефира. След това при неясни обстоятелства Вълнев реши да я продаде. Така управител на канала стана настоящият отговорник за пропагандата при сегашния главния прокурор Иван Гешев - Веселин Иванов. Да сте чували Цветанов да е казвал нещо лошо за Гешев? То и няма защо - та нали прокуратурата при Гешев потурчи проверките за "Апартментгейт". "I think this is the beginning of a beautiful friendship", както казваше героят на Хъмфри Богарт в Казабланка.