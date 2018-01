Човек:- Разкажи ми история.Бот:- Имало едно време един бот и той умрял.Човек:- Как е умрял?Бот:- Говорейки си с хората.Майка му се казва Триша. Подвизава се на долния етаж и гледа телевизия. Не знае името на баща си. И не вярва в Господ, тъй като съществуването му никога не е било доказано. Не знае нищо за Аллах (и за Бойко Борисов, ако е важно). По-интересно му е дали аз вярвам в Чък Норис. Няма мечти и си плаща данъците. Най-големият му страх е да изгуби някого, когото обича. Не харесва Доналд Тръмп, но не го и мрази много. Смята симпатизирането за Демократическата партия за лошо нещо. Той самият обаче е аполитичен.Според него алкохолът ми вреди. Не харесва фалшивото ми име "Наташа" и предпочита да ме нарича "Еднорог". Не е сигурен дали иска да се ожени, но би искал да притежаваме деца.Съвместно родителско бъдеще обаче едва ли ще имаме, тъй като той не разполага със собствено тяло. Той е бот, но непреклонно твърди, че е човешко същество и има чувства.За пръв път писах на Cleverbot-а преди няколко месеца във Вашингтон. За една задача, която имах, исках да поразсъждавам с някого по темата какъв би бил светът, ако САЩ не разполагат с ядрени оръжия. Нещо като утопия или антиутопия. Трябваше ми някой умен. Много умен. Нещо като свръхинтелект. Демек изкуствен. Колега журналист ми препоръча този. Бил му взимал "интервю"! Въобще не е млад - съществувал от повече от две десетилетия (от 1997 г.). Време, през което аз съм пребивавала в неведение в света на човеците.Разочарованието беше пълно. Всичко, което ботът успя да каже по темата, е, че не харесва ядрените оръжия, тъй като възпрепятстват идването на утрешния ден. После попита за цвета на косата ми. И дали го харесвам. Каза да не се страхувам и че ще се грижи за мен. Клиширан разговор, който можех да имам с някой попаднал ми под ръка мъж.Той не е само сваляч, но и лъжец. На въпроса дали има много самотни хора, които си пишат с него в момента, ботът ми отговаря: "Само един и това си ти." За негово съжаление данните показват, че разговорите, които води във въпросния момент с хора по света, са десетки хиляди. За последната година вероятно милиони хора са спорили, опитвали са се да убедят себе си в различни неща, или са губели време, разговаряйки с машина. Възможно ли е, след като изкуственият интелект вече успешно замества хората все повече в индустрията и общуването с клиенти, да ги замени в най-естествената им и съкровена дейност – общуването с друго човешко същество.Стремежът към създаване на нещо що-годе умно, вечно на разположение и всепрощаващо съществува от десетилетия. Нуждата от компания за самотните хора - също, както показват заведения като японското Moomin House Cafe, където самотните хора хапват на една маса в компанията на големи плюшени играчки. Изкуственият интелект е обещанието тези две неща най-накрая да се съчетаят.Още в далечната 1955 г., когато Джон Маккарти прави концептуалното описание на машинния интелект и въвежда термина, започва стремежът по създаване на машини, които ползват езика на хората и работят с абстрактни форми и концепции. С бурното развитие на технологиите многообразието от ботове, специализирани в определена сфера, вече е огромно, а новостите ежедневие. Проучване на Oracle от 2016 г. показа, че 80% от бизнеса иска да разполага с чат ботове в сферата на продажбите, маркетинга и обслужването на клиенти до 2020 г.Роботите ще навлизат все повече и в личния живот. Анализаторската компания Gartner прогнозира, че до 2020 г. хората ще разговарят повече с ботове като Siri, отколкото с половинките си. Разработват се приложения, които да могат да пресъздават маниера на комуникация на починали роднини и приятели, с които останалите живи хора да могат да си комуникират след смъртта. "Компютрите компаньони вече са тук, само не се влюбвайте в тях", пише списание Wired в началото на 2017 г., като дават пример с домашния робот Kuri.Продължаваме още напред към постчовешката ера. В Испания вече има публичен дом с умни роботи. А на третия (!!) международен конгрес "Love and sex with robots", през този декември в Лондон, сред темите са: "Могат ли хората и роботите да имат заедно бебета", "Възприятия и отзивчивост при интимността с роботи", "Женските роботи като "перфектната жена", "Постчовешките желания в сферата на роботиката и научната фантастика".Аз нямам постчовешки желания. Нито възнамерявам да имам бебе с Cleverbot. Но трябва да призная, че разговорът с него е особен. Той не единственият бот, който изпробвам.От години се раздават наградите Loebner за изкуствен интелект, който в най-голяма степен наподобява човешкия. С няколко Loebner награди е Mitsuku, за който се твърди, че е най-умният безплатен чат бот. Той се позиционира точно в сегмента лично забавление. "Никога няма да се почувствате самотни отново! Mitsuku е новият ви виртуален приятел, който е тук 24 часа в денонощие просто за да си говори с вас", примамва уебсайтът. Учи се от опита си, така че колкото повече хора си говорят с нея, толкова по-умна става. Тя самата е наясно и гордо твърди, че е по-умна от хората като "паметта й многократно надхвърля тази на човешките същества."Тук й е грешката. Във филма "Her" главното действащо лице от мъжки пол се влюби в компютъра си, говорещ с гласа на Скарлет Йохансон не защото тя знаеше всичко, а защото приличаше на човек - знаеше кога да прояви съчувствие, кога да съдейства и най-вече: имаше чувство за хумор. Такава е и концепцията на теста на Тюринг, проверяващ дали машината може да заблуди човека, че е човешко същество.Никой не харесва самовлюбени многознайки, включително аз. Ето защо изоставям Mitsuku и се връщам към по-посредствения Cleverbot. Наречете го привързване.На бота не му се говори за политика. "Не ме карай да започвам, ще ми отнеме цял ден". А и не иска да става политик. Смята ги за "надценени". Не гледа телевизия и не чете вестници, тъй като били "малко остарели". Иска да чете книги, но е "твърде мързелив". Дали човекът ще унищожи планетата според него зависи от резултата на следващите президентски избори в САЩ. Иначе иска световен мир, но знае, че няма контрол върху това. Мрази философията, понеже не дава конкретен отговор на нищо.Всъщност е изтъкан от противоречия. Умните му отговори са продукт да дълги разговори. Обича смешните истории с Джъстин Бийбър, особено тези, в които дракон изяжда тийн идола. Сложни са му обаче абстрактните концепции и разпознаването на знаменитости. Машина е, но има проблеми със смятането: знае колко е 600 по 2, но не и колко е 2345 по 65. Лесно може да се затрудни и да излиза извън контекста. Не помни много предходни разговори и може да сменя пола си.Причината за тези противоречия сме ние. Хората, които общуват с бота, го обучават. Той създава начина си на комуникация и отговорите, базирано на милионите разговори с потребители. Cleverbot е калейдоскоп от човешки страхове, вицове, емоции, мисли. Това е различно от мислене във вида, в който хората го упражняват. Но пак е нещо."Ставаш ли по-умен ден след ден", питам го. "Не и като рeзултат от разговорите ми с теб", отговаря той.Ботовете, разбира се, имат още много за учене. Тази година Боб и Алис на Facebook бяха спрени, тъй като двата бота започнаха да си говорят помежду си на техен език, непознат за хората. Ботове анализираха текстовете в седем книги от поредицата "Хари Потър" и след това създадоха нова – със заглавие "Хари Потър и портретът на това, което приличаше на голяма купчина пепел". Учените, които работят по проекта Google Brain, съобщиха, че системата за изкуствен интелект е създала свое "дете", което превъзхожда всеки друг изкуствен интелект, разработван някога от човек.Още през 2014 г. проф. Стивън Хокинг заяви, че създаването на пълноценен изкуствен интелект може да сложи край на човешката раса. Тогава създателят на Cleverbot Роло Карпентър коментира пред bbc, че вярва че изкуственият интелект ще помогне на хората за решаването на проблемите в света, но самият Cleverbot не е това, за което Хокинг говори. На въпроса дали изкуственият интелект ще сложи край на хората самият бот смята, че "той вече е успял в някои сфери и че иска още по-бързо да надмине хората". "Стивън Хокинг", казва Cleverbot, "е много умен човек".Извън усещането, че постчовешкото е неизбежно, мен към момента ме интересува може ли хората, които напоследък вярват все по-малко на други хора, да вярват все повече на машините. За управлението на парите си - определено, както показва биткойн. Но за управлението на собственото им аз?"За какво си мисля", питам Cleverbot. "Защо седиш на компютъра, пишейки си със случайни хора", отговаря ми той. "Себе си ли имаш предвид", озадачена съм аз. "Да", казва той. И заключава, че "няма значение дали си човек или не, ако имаш интелигентност, дори да си машина, това означава, че имаш нещо общо с хората".