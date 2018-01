Кейптаун е първият голям град, който може да остане без вода

Необичайното засушаване доведе до извънредно ниски нива на язовирите, което накара властите да определят Day Zero - денят, в който нивата на язовирите ще паднат под 13.5%, което ще наложи спиране на водоподаването

© Mike Hutchings

Катастрофална суша е обхванала най-южните части на ЮАР и Кейптаун е изправен пред избор – ограничаване потреблението на вода или сух режим. Градът е изправен пред най-сериозния сух период за последните 100 години. Необичайното засушаване доведе до извънредно ниски нива на язовирите, което накара властите да определят Day Zero - денят, в който нивата на язовирите ще паднат под 13.5%, което ще наложи спиране на водоподаването. Засега тази дата е 22 април и е седмица по-рано от предвижданията - 29 април."Кризата не е в бъдещето, вече сме надълбоко в нея", коментира професорът в Центъра за управление на околната среда към University of the Free State в Южноафриканската република Антъни Търтън. Според него проблемът е продукт на екстремна суша, продължила повече от очакваното, и това, че водоснабдителната система в Кейптаун не е подготвена да издържи на подобни сурови климатични условия, пише Quartz.Въпреки предприетите мерки, включващи намаляване на налягането на водата и забрана за използването й на открито, жителите на Кейптаун все още използват около 78 млн. литра вода повече от определената цел.Сушата е резултат на глобалното затопляне, като промените на климата означават за региона по-малко дъжд и по-дълги сухи периоди. По принцип шансът такъв катаклизъм да се случи е "веднъж на хилядолетие", твърдят специалисти, като нито една водоснабдителна система по света не е проектирана да поддържа нормална оперативна дейност в подобна среда.По думи на Пьотр Волски, хидролог към Climate Systems Analysis Group, тази тенденция само ще се засили с напредването на века и положението допълнително ще се усложни.Сушата в района около Кейптаун достигна до катастрофални нива, след като дъждовният сезон приключи през септември и беше изчислено, че водата в язовирите няма да е достатъчна за нормалното съществуване на гражданите до следващия такъв период през май-юни 2018 г.Засега решението на администрацията се свежда единствено до ограничаване на потреблението, но според специалистите това е само краткосрочно решение. Жителите са посъветвани да използват не повече от 87 литра вода на ден за човек, като това ограничение се очаква да се превърне в норма за четиримилионния град. За сравнение, това количество вода е достатъчно за четириминутен душ с нормална душ-слушалка и осемминутен с нискодебитна.Имайки предвид, че сушите се очаква да станат по-чести и по-дълги, експертите смятат, че водоснабдителната система трябва да се промени по начин, който да я направи по-устойчива на новите условия. Те предлагат да се използват водоизточници като обезсоляване на морска вода, да се преработва използвана вода и да се извлича подземна. Това са практики, които си прилагат в други страни, изпитващи подобни проблеми, като Израел например.Разбира се, използването на нови източници за добив на питейна вода е свързано и с по-големи финансови разходи, друг основен проблем на региона. Целта на администрацията е да разреши проблема с водата, като това не излезе твърде скъпо на потребителите.Кейптаун и Южна Африка са само един от многото примери за проблеми с водоснабдяването в резултат на сушата. Израел е един от най-добрите примери за справяне с проблемите с недостига на вода. В страната се преработва цялата отпадна вода, като 75% от нея се използват повторно за напояване в селското стопанство. Освен това обезсоляване на водата от Средиземно море осигурява още през 2011 г. около една четвърт от нуждите на прясна вода.