Тихоокеанското търговско партньорство се възражда през март без американците

Новината за присъединяването и на Канада бе разпространена, докато премиерът Джъстин Трюдо бе на Световния икономически форум в Давос



Търговското споразумение за тихоокеанско сътрудничество (TPP), от което президентът Доналд Тръмп оттегли САЩ в първите дни на мандата си, ще бъде възродено под ново име през март от 11 държави от района. Това ще стане в Чили, където министри ще поставят подписите си под ревизирана версия на споразумението, съобщи японският министър на икономиката.Според търговския министър Тошимицу Мотеги договорът ще се нарича Цялостно и прогресивно споразумение за транстихоокеанско сътрудничество (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership или CPTPP). То ще бъде известно и като TPP-11. То ще включва Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексико, Нова Зеландия, Перу, Сингапур и Виетнам. Заедно със САЩ те подписаха ТРР на 4 февруари 2016 г. в последните месеци от мандата на президента Барак Обама. След оттеглянето на САЩ останалите се договориха през ноември да съхранят основните елементи на споразумението и да преговарят върху подобряването му.Канада потвърди, че се включва, след като на преговорите в Токио бе намерен отговор на настояването на Отава да получи защита на свои културни продукти като филми, телевизионни предавания и музика. Както Канада, така и Виетнам, който се притесняваше за защита на трудовия си пазар, ще разменят след подписването отделни писма по интересуващите ги проблеми с всяка от останалите 10 страни.Австралийският премиер Малкълм Търнбул заяви миналата седмица, че ТРР-11 ще е отворено за евентуално включване на САЩ. Мотеги посочи, че ще обясни на Вашингтон колко важно е споразумението и ще се опита да убеди американците да не стоят извън него.На 3 януари 2018 г. лондонският Financial Times съобщи, че Великобритания се интересува и дори е започнала неформални разговори за евентуално влизане в ТРР-11, след като настъпи Brexit. Зам.-министърът на търговията Грег Хендс заяви, че макар споразумението да обхваща в момента единствено тихоокеански страни, няма формално географско ограничение, което да попречи на британците да се включат. До напускането на ЕС в края на март 2019 г. правителството в Лондон няма право да води преговори за външна търговия, тъй като това е правомощия на Европейската комисия в Брюксел.На инициативата за ТРР винаги се е гледало като на опит за балансиране на китайската икономическа мощ в района, поради което участието на северноамерикански държави се смята за съдбоносно.Новината е голяма победа за правителството на японския премиер Шиндзо Абе, което активно лобираше за спасяване на ТРР. Според Абе договореността ще помогне за икономическия растеж и реформите в страната. Това е и символ на ангажимента да бъде бранена свободната и многостранна търговия във времена, когато Тръмп прокарва политики, поставящи "Америка на първо място".В Давос канадският премиер Джъстин Трюдо нарече споразумението "правилната сделка", а търговският министър на страната посочи в специално изявление, че са премахнати спорните текстове за интелектуалната собственост и че са постигнати по-добри условия с Япония в автомобилопроизводството. За Канада сделката идва във важен момент - докато се водят преговори с Мексико и САЩ за съдбата на Северноамериканското споразумение за свободна търговия (NAFTA).Две големи сдружения на зърнопроизводители в САЩ веднага изразиха загриженост, че ТРР-11 може сериозно да застраши износа на жито. Япония купува средно 3.1 милиона тона американско жито годишно, но след като споразумението влезе в сила, то ще се конкурира с продукцията на фермерите от Австралия и Канада, където с отпадането на митата цената ще се понижи с около 65 долара на тон, твърдят от U.S. Wheat Associates и National Association of Wheat Growers (NAWG)"Съобщението (за ТРР-11) е най-малкото предупредителен сигнал към фермерите и млекопроизводителите да се обединим и да призовем за сключване на нови търговски сделки, каквито ни бяха обещани от президента Тръмп, когато той реши да напуснем ТРР", казва пред Reuters Гордън Стоунър, президент на NAWG.