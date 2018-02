Ултрадесните консерватори доминират употребата на фалшиви новини в САЩ

Ултрадесните консерватори в САЩ са споделили повече фалшиви новини във Facebook в сравнение с всички други политически групи, взети заедно. Това показва изследване на University of Oxford, което разглежда трите месеца преди речта "За състоянието на съюза" на американския президент Доналд Тръмп в края на миналия месец. То анализира политическите пристрастия и онлайн поведението на 48 000 Facebook страници и на 14 000 Twitter потребители, за да определи кои групи публикуват най-често невярна информация от съмнителни източници.Това е един от най-задълбочените анализи на фалшивите новини в социалните мрежи досега и вероятно ще засили натиска върху технологичните компании да вземат мерки по отношение на този феномен, пише Financial Times. Изследователите са установили, че групите и в двете крайности на политическия спектър са потребявали и споделяли значително количество неверни новини в периода от октомври 2017 г. до януари 2018 г.В този период ултрадесните "твърди консерватори" са споделили най-много дезинформация, а акаунти, които са туитвали хаштагове в подкрепа на Тръмп, са доминирали публикуването на фалшиви новини в Twitter. Във Facebook крайните консервативни групи са споделили линкове от над 90% от сайтовете, определяни като източник на "пропаганда и идеологически крайности, силно предубедена и конспиративна политическа информация"."Има все повече доказателства за увеличаване на поляризацията в американския новинарски пейзаж в отговор на президентските избори през 2016 г. Доверието в новините е поразително разделено по отношение на идеологическите линии и екосистемата на алтернативните новини процъфтява, подхранвана от екстремистки, сензационни, конспиративни и прикрити коментари, фалшиви новини и други форми на дезинформация", твърдят от University of Oxford.Изследването е идентифицирало 13 идеологически групи, класифицирани в категории, вариращи от "твърдо консервативни" до "защитници на правата на жените". Според него различните групи са силно поляризирани. Поддръжниците на Тръмп например са най-изолирани в Twitter и споделят най-малко линкове към новини, които са били публикувани от други групи.Социалните мрежи твърдят, че техният бизнес разчита на възможността потребителите да могат да споделят информация без цензура. Тази идея обаче все повече се поставя под съмнение, особено откакто бе разкрито, че руски тролове са достигнали до 150 млн. Facebook потребители в навечерието на американските президентски избори. Натискът за регулационни действия срещу технологичните компании се засилва в Европа. Това е и една от причините наскоро Facebook да обяви промени в политиката си относно новинарския поток в опит да приоритизира "висококачествени и заслужаващи доверие" новини.