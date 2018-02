Дипломация по време на петролен бум в САЩ

През миналата година вътрешното производство на САЩ възлизаше на 9.3 млн. барела дневно



Значителното покачване на цените на петрола през последните месеци доведе дона американското производство на петрол, което даде възможност на страната да оспорва доминацията на Саудитска АрабияУспехът идва въпреки усилията на Саудитска Арабия и нейните петролни съюзници да подкопаят шистовия бум в САЩ, отбелязва в. New York Times. Тези стратегии се провалиха и в крайна сметка се оказаха полезни за петролната индустрия.Фактът, че шистовата индустрия преодоля трите години на свиване на цените, доказва гъвкавостта на бума й. Енергийните компании и техните финансови поддръжници успяха дапазарните сътресения - и на маневрите на глобалния петролен картел ОПЕК - чрез адаптиране на техниките за проучване и добивС цена на суровпетрол над 65 долара за барел, коетопочти тригодишен връх, САЩ се превръщат в доминиращ производител. Страната е в състояние да изпревариконкурентите си в снабдяването на нарастващисветовни пазари, особено Китай и Индия, като същевременно намалява рязко вноса от Близкия изток и Северна Африка.Според Международната агенция по енергетикатази година се очаква САЩ да надминат Саудитска Арабия иРусия като световен лидер с рекордна продукциянад 10 мбарела петрол дневно.В същото време Америка се превръща в основен износителна природен газ - още едно следствие на шистовата революция. И така успява да подкопава руското енергийно господствоИзточна Европа. "Това е завой на 180 градуса за САЩ и последствията се усещат по света.", отбелязва Даниел Йергин, експерт по енергетика и икономическа история, автор на книгата The Prize: The Epic Quest for Oil, Money and Power.Подобряването на енергийната картина идва в момент, когато администрацията насе опитва да увеличи сондажите в открито море и да разхлаби други правила за разработване на изкопаеми горива. Но точно както увеличаването на производството на нефт и газ в битуминозните полета по време на администрацията на Барак Обама нямаше нищо общо с Вашингтон, сегашният скоке резултат отчастните компании, които се движат от развитията на световните пазари.далеч нсамо икономически. САЩ са в добра позиция във време, когато политическите сътресения във Венецуела, Либия и Нигерия заплашват да прекъснат доставките от тези държави.Само преди няколко години подобни заплахицената на нефта във висините.Новопридобитата енергийна мощ също така намалява натиска върху Вашингтон да действа с военни средства, ако напрежението между Иран и Саудитска Арабиявъв война. А също и дава свобода на САЩ да налагат санкции на други производители - както вече направи с Русия и може да го направи с Иран и Венецуела - с далеч по-малък риск за световната икономика.Мнозина еколози твърдят, че с увеличаването на доставките на нефт и газ и понижаването на цените за потребителите сондирането на шисти удължава живота на изкопаемите горива в ущърб на околната среда и развитието напо-чиста енергия. Факт е, че шистовата революция преначерта глобалния енергиен пазар, като вносът оте спаднал с 20% от края на 2016 г. до края на 2017 г. В същото време износът се е увеличил със стотици хиляди барели дневно.В отговорСаудитска Арабия поведе ОПЕК в нова посока. Вместо да се върне към тактиката на поддържане на ценитекартелът остави пазара да се движи сам и дори увеличи производството за известно време.Цените паднаха под 40 долара за барел и саудитците и техните съюзници се надяваха да прогонят, като направят шистовите сондажи икономически неизгодни. И действително производството в САЩ бързо спадна, но ценовият натиск направи компаниите по-иновативни в използването на сондажни технологии, които да увеличат максимално производителността и да намалят разходите. Много малки компании излязоха от бизнеса, но оцелелите станаха по-гъвкави и силни, намерили начин да максимализират печалбите дори при спадащи цени.Отговорът изненада глобалната петролна общност. ОПЕК, Русия и съюзнически страни производителки промениха курса си и през 2016 г. започнаха отново да намаляватче могат да си върнат пазара в САЩ, като намалят цените. Сега САЩ се сдобиха с водеща позиция на световния петролен пазар, независимо какво се опитва да прави ОПЕК"казва Рене Ортис, бивш генерален секретар на ОПЕК и бивш министър на енергетиката в Еквадор. "Това изместване на саудитския петрол, нигерийския петрол, либийския петрол и венецуелския петрол е нещо, което никой не очакваше", заключава Ортис.Преди дни лидерите на ОПЕК се срещнаха в Оман, за да обсъдят вероятно продължаване на съкращаването на производството през 2019 г. Най-голямото препятствие пред тях се казва САЩ.През миналата година вътрешното производствое възлизало на 9.3 милиона барела дневно, а прогнозата на енергийното министерство е, че тази година ще се покачи на 10.3 милиона барела на ден, надминавайки рекордните стойности от 1970 г. Междувременно, след като 40-годишната забрана за износ беше отменена през 2015 г., износът на американски петрол се е увеличил до около два милиона барела на ден - повече, отмного членове на ОПЕК.Тревогите за климатичните промени, растящата популярност на електрическите автомобили както и евентуалното изчерпване на най-добрите шистови полета вероятно ще намалят производството и търсенето през следващите няколко десетилетия. Но в краткосрочен план бумътПрогнозата на енергийното министерство е, че цената на суровия петрол брент ще се задържи на 60 долара за барел през 2018 г. и 61 долара за барел през 2019 г. - скромно увеличение от 54 долара миналата година.И нововъзникващият ред в енергийната сфера е стабилен баланс на силите. Саудитска Арабия, която по същество управлява ОПЕК, поставя дъно на цената - вероятно около 50 долара за барел. Но сега САЩ поради силата на производството си, превъзходството на технологиите и капацитета на тръбопроводите, рафинериите и мощностите за съхранение са тези, които поставят тавана на цената.Експертите отбелязват, че когато петролът се покачи до 60долара за барел, както се случва напоследък, започват сондажи. И само сътресение от типа на голяма война или друг или друг катаклизъм би могло да прати цените нагоре. Което всъщност е добра новина за целия свят.