Следващите революции на SpaceX

BFR. Планирано е нейната втора степен да вози

Когато в началото на месеца SpaceX изстреля към Марс червения Tesla Roadster на милиардера Илън Мъск, компанията се вписа в историята, превръщайки се в оператор на най-мощната космическа ракета в света. Вторачени в отлитащия към астероидния пояс електромобил, мнозина вероятно не си дават сметка, че Falcon Heavy е само междинна спирка в големите планове на Мъск. И че младата аерокосмическа корпорация има намерение скоро да направи още няколко революционни пробива. И то още тази година.Най-пресният пример е от тази седмица. В четвъртък (след редакционното приключване на броя) SpaceX имаше намерение да изстреля два малки комуникационни сателита, наречени Microsat-2a и Microsat-2b. Te трябва да тестват възможностите за изграждането на глобална орбитална мрежа, осигуряваща бърз и достъпен интернет във всяка точка на планетата. Тестовите микросателити бяха качени като втори товар по време на извеждането на испанския спътник PAZ, разработен от военното подразделение на компанията Hisdesat и финансиран основно от испанското министерство на отбраната.Ако всичко мине по план, с този ход SpaceX има шанс да влезе с гръм и трясък на телеком пазара, гарантирайки си многомилиардни печалби. И тъй като компанията оперира все по-ефикасни ракети за многократна употреба, нейните разходи за извеждане в орбита вероятно ще се окажат в пъти по-ниски, отколкото на конкурентите. Така Мъск може да си осигури свеж източник на ресурси, с които да финансира своята космическа офанзива с крайна спирка Марс.Според заявлението на SpaceX до щатския телеком регулатор изпитанията ще продължат между 6 и 20 месеца. Mрежата ще започне да осигурява високоскоростен интернет, след като първите 800 микроспътника бъдат изпратени в орбита – нещо, което по план трябва да се случи през 2020 г. Когато заработи официално, новата сателитна система на SpaceX ще се нарича Starlink и ще бъде съставена от внушителните 4425 орбитални комуникационни модула.Спътниците ще обикалят земята на ниска височина - между 1100 и 1325 км. Това ще им позволи да осигуряват онлайн връзка, която е с много по-малко закъснение в сравнение в преноса на данни през комуникационни сателити в геостационарна орбита, намиращи се на около 36 хил. км от повърхността.След като първата партида от сателити бъде качена в ниска орбита, компанията планира да изстреля и втора. Тя ще бъде още по-многобройна – ще се състои от 7518 спътника и ще се намира само на 340 км височина. Според SpaceX това ще позволи още по-бърз интернет с много малко закъснение, което ще е реална алтернатива на наземните кабелни връзки. Според различни спекулации компанията на Мъск експериментира и с директна връзка между своите спътници и крайни потребителски преносими устройства.Мрежата Starlink не е единственото бизнес начинание, което се опитва да "покрие" Земята с облак от малки сателити на много ниска орбита. Подобни намерения има и компанията OneWeb, която си сътрудничи с конкурентната космическа компания BlueOrigin на мултимилиардера и собственик на Amazon Джеф Безос. За момента BlueOrigin е успял да извърши само седем суборбитални тестови излитания и кацания на своята ракета за многократна употреба New Shepard, но нито един комерсиален пуск. За разлика от SpaceX, които вече имат работещ бизнес модел. По принцип фирмата Безос разработва и ракета с капацитета на Falcon Heavy, наречена New Glenn. Именно тя трябва да изстреля микросателитите на OneWeb. За момента обаче няма никаква информация на каква фаза е тайната разработка на BlueOrigin.Изстрелването на Microsat-2a and Microsat-2b не е единствената новост по време последния полет на ракетата Falcon 9. Компанията SpaceX имаше намерение да експериментира и с нова система за улавяне на двете части от "черупката" на втората степен, които защитават космическия товар от триенето в ниските слоеве на атмосферата. Според Илън Мъск повторното използване на защитния корпус ще намали с около 6 млн. долара стойността на едно изстрелване, което при сегашната цена от 62 млн. долара е около 10%. Така SpaceX е на път да се превърне в първата космическа организация, която постига макар и частична многократна употреба на втората степен на ракетите си.Мъск все пак се застрахова, че процедурата се оказала доста по-сложна в сравнение с обратното меко кацане на самите ракети. Причината е, че при повторното навлизане в атмосферата двете части от защитния корпус ще забавят полета си чрез спирачни парашути. Така обаче траекторията им става по-трудно предсказуема заради силните въздушни течения. Накрая частите от "черупката" трябва да бъдат улавяни от нов тип самоуправляем кораб дрон, наречен Mr. Steven. Когато всичко това бъде направено достатъчно добре, SpaceX ще е с още една стъпка напред към поевтиняването на изстрелванията в орбита.Другото нещо в тази посока, което компанията ще трябва да направи в следващата около половин година, е да овладее гладкото кацане на трите ядра от първата степен на Falcon Heavy. По време на премиерния полет централната част на ракетата не успя да се приземи заради отказ на два двигателя и се разби в океана на 100 метра от плаващата площадка дрон. За щастие това по никакъв начин не повлия на полета, като другите две ядра кацнаха почти синхронно на космодрума във Флорида. И все пак, едва когато всичко започне да се случва без усложнения, SpaceX ще може да разчита на повече поръчки за използване на Falcon Heavy.През 2018 г. SpaceX ще има поне две възможности за "поправителен изпит" - до средата на годината тежката й ракета ще трябва да изведе телекомунационен спътник за нуждите на Саудитска Арабия, а през юни – сателитен облак за нуждите на американската армия и щатски научни институции. Между другото второто изстрелване трябва да изпрати в космоса още две революционни устройства – орбиталният часовник Deep Space Atomic Clock и космическата "платноходка" LightSail 2. Първото е точно това, което звучи – свръхпрецизен часовник, който ще работи в продължение на десетилетия и ще служи за навигация на бъдещите космически полети. Второто е далеч по-интересно – прототип на миниатюрен космически апарат, който разпъва отразително платно с площ 32 метра и бавно се ускорява от слънчевата енергия. LightSail 2 е разработка на неправителствената организация The Planetary Society, формулирала концептуалната база за полет до Марс, заимствана от Илън Мъск.Най-важното събитие за SpaceX трябва да се случи през август. Тогава последната версия на ракетата й Falcon 9 ще извърши тестов полет с капсулата Dragon 2, предназначена да вози астронавти. Планирано е корабът да е без хора на борда и само да се скачи с Международната космическа станция. По принцип първата версия на Dragon вече редовно се използва за доставка на товари до орбиталния комплекс – само за тази година са предвидени три.Ако всичко мине по план, SpaceX ще получи сертификат за извършване на пилотирани космически полети и това ще ознаменува завръщането на САЩ в тази сфера. Защото NASA не е способна да изпраща хора в космоса от пенсионирането на последната космическа совалка през 2011 г. досега. Фирмата на Мъск също така ще стане първата частна компания, която може да изпълнява подобни мисии. На практика в момента САЩ (а всъщност и всички други космически нации) са зависими от Русия при ротацията на персонал на борда на гигантския орбитален комплекс. Ако тестовете на Falcon 9 Block 5 и пасажерския вариант на Dragon минат успешно, монополът на Москва в тази сфера приключва. Интересно е да се отбележи, че SpaceX сертифицират за пилотирани полети по-леката си ракета, а не Falcon Heavy, която явно ще изпълнява само товарни мисии. По думите на Мъск целта е неговата фирма да не пилее време и ресурси, а да се фокусира изцяло върху строежа на следващата още по-мощна ракета, нареченадо 100 астронавти.Това са по-скоро планове от далечното бъдеще - към момента SpaceX има договор с NASA само за шест пилотирани полета до Международната космическа станция с Falcon 9. Но е твърде вероятно този контракт да е само началото на взаимоизгодно партньорство, което един ден наистина да реализира мечтата на Мъск за полет до Марс...