Когато чисто означава студено

- Агресивната политика на китайското правителство направи възможно чудото – голяма част от зимните дни в Пекин да са със синьо небе и чист въздух.



- Китай все още не е решил напълно проблема със замърсяването на въздуха. Една от битките е спечелена, но не и цялата война.

В северната провинция Шънси местните власти, за да впечатлят управляващите в Пекин, са предприели дори още по-драстични мерки и са иззели от населението печките за отопление с въглища, преди да осигурят алтернативно отопление. И така са обрекли на непоносима зима около 37 млн. души. Официалното обяснение е, че правителственият план за чист въздух в градовете е инвестиция във времето и трябва да се подкрепя устрема на китайския лидер Си Цзинпин, който по време на посещението на американския президент Доналд Тръмп обяви, че "Китай е на шофьорското място в международната инициатива за отговор на климатичните промени", като прави всичко възможно, за да намали вредните емисии. Посока, която подкрепят всички, но на различна цена.

Строги, но справедливи



Китай обяви война на смога с петгодишна програма още през 2013 г. Оттогава досега 28 от най-застрашените градове са отбелязали значителен спад в замърсяването на въздуха с около 15%, което според Greenpeace е напредък, но не толкова значителен, колкото се е очаквало. "Втората фаза на правителствения план трябва да бъде далеч по-амбициозна и систематична, за да доведе до очакваните резултати. Преминаването на алтернативни източници на отопление, което е един от стълбовете в тази програма, е поставено пред риск заради някои силно изразени икономически интереси, които поддържат бизнеса с въглища и излагат на опасност здравето на хората", коментира Хуан Уей от офиса на Greenpeace – Азия, пред в. South China Morning Post. В отговор от Министерството на околната среда обещават да засилят контрола над фабриките за добив на въглища, като разпратят около 5600 инспекторски екипи в засегнатите 28 градове, които да направят щателна проверка и упражнят контрол с наказания или затваряне на фабриките до края на март. "Въпреки всички мерки, които правителството взема, Китай все още не е решил напълно проблема със замърсяването на въздуха. Една от битките е спечелена, но не и цялата война", обобщава сп. Economist.

Бизнес от въздуха



Жителите на Пекин търсят самостоятелни варианти за справяне с опасната за здравето им криза. Голяма част от домакинствата са запасени с поне няколко пречиствателя на въздух, към които се добавят задължително и овлажнители. Най-популярният начин за купуване на аксесоари за чист въздух е онлайн. Големите онлайн търговци разполагат с разнообразие от пречистватели, овлажнители, маски за лице, включително и зелени растения, които повишават нивото на кислород в дома и се препоръчват като допълнителна защита. Изключително популярно е и т.нар. лазерно яйце - механизъм, който измерва замърсеността на въздуха и дава насока колко от наличните у дома пречистватели да се пуснат в употреба. Средната му цена е около 150 лв., а пречиствателите са от 800 лв. нагоре. В производството на пречистватели се впусна и една от водещите компании за производство на телефони и компютъри – Mi. Разнообразието от маски за лице е впечатляващо. Лидер в този сектор е базираната в САЩ, но управлявана от китайци компания Vogmask, която е със сравнително високи цени, заради интересния дизайн на маските. Около 45 лв. е средната цена на предлаганите аксесоари, докато в набиращата голяма популярност в Китай японска верига MINIso се намират маски и за 5-10 лв.

Пекинската метростанция "Гуомао" е възлова точка, около която всяка сутрин гъмжат различни превозни средства. Автобуси, автомобили и велосипеди кръстосват 24-милионния град в привиден хаос, който може да смути всеки новопристигнал турист, но не и местното население, за което този ритъм е ежедневие. Все по-рядко обаче се забелязват велосипедисти и пешеходци, които носят маски на лицето си, защото през последните няколко месеца в Пекин небето е чисто и синьо.Според правителствен план се очаква до 2020 г. небето над Пекин да е чисто в 292 дни от годината и по всичко личи, че се работи активно в тази посока и вече има резултати. През 2017 г. са отчетени 226 дни с "добър въздух", което е с 50 дни в повече от 2013 г. В същото време броят на дните със сериозно замърсяване е спаднал от 58 на 35. Джън Дзинхай, представител на Бюрото по защита на околната среда, коментира, че амбициозните резултати са постигнати със сериозни мерки за контрол над вредните емисии (в Пекин от години се контролира движението на автомобили, според номера на автомобила е разрешено движението му в едни дни и забранено в други дни на седмицата) и забраната на употреба на въглища, която е довела до затварянето на над 11 000 фабрики и предприятия.Но докато столичани се радват на възможността да дишат спокойно, в покрайнините на града и в няколко района в северната провинция Шънси недоволството на местното население расте. Причините са две – чистият въздух в Пекин има цена и тя се плаща от жителите на районите в покрайнините на столицата и градовете в северната провинция, в която хората се издържат основно с работа във фабриките за добиване на въглища. Правителствена разпоредба забрани употребата на въглища в производствената и домакинска сфера, което обрече много семейства на студена зима. Наказанията за неспазване на заповедта са сериозни и никой не дръзва да я нарушава.Алтернативата, която предложиха властите, бе газифициране на районите, които разчитат основно на въглища, и употребата на алтернативи като климатици и електрически печки. Традиционно обаче зимата в Пекин е суха и студена, а честият и много силен вятър я превръща в сериозно предизвикателство, особено за домакинствата, които разчитат на отопление с въглища. Още повече че газифицирането на домовете на толкова много семейства предполага време, а и средства, които голяма част от фамилиите не могат да си позволят.Драстичните правителствени мерки се отразяват най-болезнено на бедните райони в покрайнините на Пекин, а в провинциите около столицата се заговори за правителствена политика срещу бедните, които осигуряват чистия въздух в Пекин с цената на измръзването си. В китайската онлайн платформа Weibo се появи снимка на ученици от средното училище в Цюиян, провинция Хубей, за които учебния ден се случва на спортна площадка навън, където е много по-топло от залите на самото училище. На нула градуса, заради слънчевите лъчи през деня, учениците продължили заниманията си, след като училищното ръководство измерило температура от -9 градуса в класните стаи. След като информацията се появи онлайн, гневните реакции предизвикаха спешни действия от местната община, която осигури временно отопление на 11 основни и средни училища в провинцията.Кореспонденции на в. New York Times показват, че неодобрението към правителствените директиви сред местното население е високо, но обикновено никой не се съгласява да застане с истинското си име и лице. Всеки търси сам решение за оцеляване в суровия зимен сезон и това се отразява в покачване нивото на контрабанда на въглища. Няколко дни преди настъпването на китайската нова година отново с правителствена разпоредба бе разрешена употребата на въглища, но само в крайните райони на Пекин. "Пълен абсурд", коментират местните граждани, защото забраната, която в рамките на няколко месеца обрече на фалит някои от най-големите производители в района, направи разрешеното сега използване на въглища невъзможно. Въглища няма или в най-добрия случай се намират в отдалечени места на цена, която надвишава в пъти истинската им стойност. "И отново е по-добре да се отопляваме с климатици, отколкото с преди достъпните въглища", казват хората.Агресивната политика на правителството обаче направи възможно чудото – голяма част от зимните дни в Пекин да са със синьо небе и чист въздух, което пък се отрази в спада на продажби на маски за предпазване от вредните частици във въздуха и пречистващите филтри в домашна среда. "Хората не бива да забравят, че правителството само изпълнява онова, което искаха те. Мръсният въздух се беше превърнал в сериозна заплаха за здравето и живота на хората. Нивата на замърсяване преди бяха в пъти над нормалните стойности и без драстичните мерки, които взеха официалните власти, чистото небе над Пекин щеше да остане добро пожелание", коментира пред в. South China Morning Post Си Шаодон, професор по екология в Пекинския университет. Основателят на Института по екология в Пекин, Ма Джън, допълва, че "извън радара на правителствените мерки са по-малките фабрики за въглища, но ще се стигне и до тях. Въпреки че сега трябва да се обърне сериозно внимание на замърсителите на водата и почвата, защото вредите са огромни, а е трудно да се проследят и идентифицират".Не само местното население, но и специалисти намират пробойни в драстичните правителствени мерки. "Това, в което се провали тази амбициозна програма, е сложността на газифицирането на селските райони. Всеки иска синьо небе, но то не може и не бива да се плаща от изнемогващите и замръзващи селяни и фермери в по-бедните провинции", казва Тиен Миао, специалист по енергетика в института Everbright Sun Hung Kai Co., цитиран от в New York Times.