Грозното лице на Facebook

Изпълнителният директор на Cambridge Analytica Александър Никс (в средата) бе отстранен от поста си, докато трае разследването във връзка с разкритията, че компанията е изготвяла психопрофили на десетки милиони Facebook-потребители и е провеждала манипулативни политически кампании чрез микротаргетиране на всеки отделен избирател.

в живота на всеки един от нас в съвсем нова, почти злокобна светлина.

приложение, което събира личните данни не само на човека, който го ползва, но и на хората в неговата мрежа с приятели. То се нарича This is Your Digital Life и е оформено като тест за определяне на личностните характеристики.

28-годишния Кристофър Уайли – доскоро никому неизвестния специалист по анализи на бази данни, разкри методите на работа на Cambridge Analytica и показа тъмната страна на социалната мрежа Facebook.



"Чувствам се виновен за случилото се. Това е нещо, за което се разкайвам. Това е един неетичен експеримент, играхме си с психологията на цяла държава, и то в рамките на демократичен процес... На практика ние "счупихме" Facebook".Така започва изповедта на 28-годишния Кристофър Уайли – доскоро никому неизвестния специалист по анализи на бази данни и един от мозъците, стоящи зад британската компания Cambridge Analytica. През последната седмица фирмата придоби мрачна слава след публикуването на съвместно едногодишно разследване на изданията Observer, The New York Times и The Guardian, уличаващо я в онлайн манипулации и промиване на мозъци в многомилионни мащаби. Кристофър Уайли е "вътрешният човек", който въпреки споразуменията за конфиденциалност и риска да бъде съден дръзва да повдигне завесата как тази система работи. И представя ролята на FacebookРазследването разкрива, че Cambridge Analytica е създала онлайн инструмент за психологическо профилиране на около една четвърт от американското население на базата на техните Facebook профили, който е бил използван по време на кандидатпрезидентската кампания на Доналд Тръмп. От признанията става ясно, че технологията за произволно събиране на лични данни без знанието на потребителите е работила в най-голямата социална мрежа поне до 2015 г. и е експлоатирана от неизвестен брой приложения. И също така че е използвана по време на кампанията за изваждане на Великобритания от ЕС. "Идеята е да може се създаде психологически профил на всеки избирател в определена област", допълва младият учен."Така Cambridge Analytica се превърна в многоспектърна машина за пропаганда... В крайна сметка създадох инструмента за психологическа война на Стив Банън", обобщава проблема Уайли. Стив Банън е ръководител на предизборната кампания на Доналд Тръмп и допреди няколко месеца заемаше поста на главен стратег в Белия дом. Привлечен е като съосновател и вицепрезидент на Cambridge Analytica от изпълнителния директор Александър Никс, след като осигурява финансиране от американския милиардер републиканец Робърт Мерсер.След като фирмата получава 15 млн. долара от американския инвеститор, в началото на 2014 г. Кристофър Уайли се свързва с преподавателя в университета "Кеймбридж" Александър Коган – роден в Молдова натурализиран руснак, който е специалист по психология и психометрия на социалните мрежи. Последният предлага на Cambridge Analytica технологията, използвана за профилиране на десетки милиони потребители. Става дума за FacebookСпоред Уайли въпросникът е попълнен от около 270 хил. души, основно американци. Това обаче осигурява на Cambridge Analytica достъп до личните данни на 50 - 60 милиона Facebook потребители, които попадат в приятелските мрежи на въпросните потребители. Всичко се случва за много кратък период – от порядъка на 2-3 месеца. След като софтуерният алгоритъм генерира психологическите профили, екип за таргетиране създава уебсайтове, блогове и всякакво онлайн съдържание, което потребителите намират в мрежата "сами" и към което са особено чувствителни. "Така те влизат все по-дълбоко в заешката дупка, докато започнат да мислят по различен начин", разяснява Уайли.След победата на Тръмп в президентските избори Стив Банън става негов главен стратег и официално напуска ръководството на Cambridge Analytica. Компанията майка SCL на Александър Никс пък започва да печели поръчки за Държавния департамент на САЩ и за Пентагона. И тогава Кристофър Уайли постепенно започва сериозно да се притеснява. "Това е лудост. Компанията твърди, че е създала психологически профили на 230 милиона американци. И сега иска да работи с Пентагона. Това е като Никсън на стероиди", коментира той пред The Guardian."Може ли да се каже, че сте хакнали Facebook", уточнява журналистът от медията. "Предполагах, че всичко е честно и законно", колебливо отговаря Уайли. И добавя: "Компанията сама по себе си беше създадена на базата на използването на данни от Facebook." И така в крайна сметка младият учен решава да повдигне завесата и да хвърли светлина върху мръсната тайна на най-голямата социална мрежа в света.