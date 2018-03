Все повече граждани на ЕС напускат Великобритания заради Brexit

47%

Гражданите на ЕС напускат Великобритания. Това е една от последиците от Brexit, за която предупреждаваха поддръжниците на оставането на страната в съюза. Тенденцията е съвсем реална и се случва в момента, пише New Statesman.Последните британски данни показват, че нетната миграция е спаднала с 29 хил. между септември 2016 и септември 2017 г. През 2015-2016 г. нетната миграция на граждани на ЕС е била около 189 хил. души. През 2016-2017 г. броят е намалял до 107 хил. души. В годината след референдума за напускането на блока броят на граждани на ЕС, които се връщат в родината си, се е удвоил от 21 хил. до 43 хил. души.Липсите, които тяхното заминаване оставя в сектора на обществените услуги, започват да се проявяват. Около 62 хил. европейци работят в здравния сектор, като между вота за Brexit и есента на 2017 г. близо 10 хил. служители от ЕС са го напуснали. Британските университети информират за увеличаване с 19% на заминаванията на европейски служители между 2016 и 2017 г. В годината след референдума 230 академици от ЕС са напуснали University of Oxford, King's College е загубил 139 членове на персонала си от ЕС, а в University of Cambridge 173 служители от ЕС са подали оставка.Гражданите на съюза съставляват 25% от готвачите и 75% сервитьорите в британските ресторанти и секторът се притеснява от липса на персонал след Brexit. Миналото лято британските фермери съобщиха за спад от 17% при европейските сезонни работници, като само за май 2017 г. е имало над 1500 незапълнени работни места във фермите в страната.Данните показват, че гражданите на ЕС са оценявани на стойност 20 млрд. паунда за британския финансов сектор. Но заради Brexit повече от половината от компаниите в Обединеното кралство посочват, че трудно наемат необходимия персонал от съюза.Според анализатори Brexit не означава, че всеки европеец във Великобритания си тръгва, но много от тях вече го правят, а все по-малко пристигат. Процесът едва сега започва, тъй като 47% от висококвалифицираните служители от ЕС обмислят да напуснат страната в следващите пет години.Не всички европейци искат да си заминат. Някои изчакват какво ще се случи с преговорите за Brexit, докато други отказват да бъдат принудени да си вървят. Но тези, които си тръгват, казват, че е малко вероятно да се върнат обратно.