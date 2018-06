Как Северна Корея си осигурява чужда валута въпреки санкциите

Лидерите на Северна и Южна Корея - Ким Чен Ун (вляво) и Муун Дже-ин, се срещнаха два пъти през последния месец



Търговският дефицит на Северна Корея с Китай продължава да се увеличава, повдигайки въпроса как Пхенян поддържа валутните си резерви въпреки наложените от ООН санкции, пише Financial Times. През 2017 г. дефицитът на КНДР с Китай нарасна със 141% до 1.9 млрд. долара, което е най-високото ниво от 17 години, според проучване на Aberdeen Standard Investments. Годишният внос на Китай от Северна Корея намаля до 1.7 млрд. долара, най-ниският от последните шест години, докато този на Северна Корея от Китай се е увеличил с 6% до 3.6 млрд. долара.Планираната среща между лидера на Северна Корея - Ким Чен Ун, и президента на САЩ - Доналд Тръмп, е знак за потенциално намаление на санкциите, докато сегашното положение не позволява износа на много стоки, които могат да осигурят чужда валута. Въпреки това страната продължава да внася все повече продукти от Китай.Въпреки ограниченията режимът в Пхенян успява да си осигури валута, с която да плати за вноса от Китай. Според Алекс Уолф от Aberdeen Standard притеснителен е въпросът как Пхенян се справя с този проблем, като отбелязва, че търговските и финансови връзки на Северна Корея функционират неофициално и често извън рамките на регулациите.В последните години корейската държава увеличава стоките си за износ. За доста време експортът е бил в границите на малки оръжия, съоръжения за защита и други. Но в последно време започва да изнася и технологии за балистични ракети с цел придобиване на повече валута, отбелязва бивш американски дипломат, базиран в Китай. Според доклад на ООН Сирия и Мианмар са имали споразумения със Северна Корея за сътрудничество при балистичните технологии. През 2017 г. обаче наложените санкции от ООН затварят в голяма степен възможностите за износ на Пхенян на стоки като въглища, полезни изкопаеми, морска храна и текстилни изделия, казва Майкъл Корвиг от International Crisis Group.Въпреки това севернокорейците, които живеят и работят в чужбина, докато не им изтекат визите, продължават да са източници на валутни доходи, допълва той.Една мистериозна група от севернокорейски работници, обединени в компанията Mansudae Overseas Projects, е издигнала редица комунистически монументи и статуи в държави като Намибия, Мозамбик и Ангола, където получава поръчки от местните правителства според доклад на ООН.През миналия август ООН наложи санкции върху архитектурно студио от Флоренция, което е предлагало проекти на Mansudae онлайн.Приходите от тези дейности са използвани от севернокорейското правителство за плащана на вноса от Китай. Това обаче става все по-трудно, след като системата за разплащания SWIFT прекъсна всички връзки с банките в страната. Също така ООН наложи санкции на китайската банка Bank of Dandong заради подкрепа на ядрената програма на Пхенян. Въпреки това Банката за международна търговия на Северна Корея продължава да има офиси в Москва, Пекин и Дубай според ООН и извършва плащания."Очевидно е, че банката е санкционирана от САЩ и ООН, но все още поддържа чуждестранни представители в чужбина, които могат да улеснят сделките и да осигурят валутни постъпления", казва Нийл Бхатия, изследовател в Center for a New American Security във Вашингтон.