Европа изостава с дигиталната трансформация

Четвъртата индустриална революция налага дигитална трансформация на компаниите по цял свят, но Европа изостава значително от лидерите в Азия



В ерата на четвъртата индустриална революция, когато все повече сектори са принудени да променят бизнес моделите си, Европа започва да изостава в сферата на дигиталната трансформация.Консултантската компания PricewaterhouseCoopers (PwC) прогнозира, че дигитализацията и адаптацията на смарт технологиите в бизнеса може да доведат до 14% увеличение в световния БВП до 2030 г. (равняващи се на 15 трлн. долара в момента), пише Financial Times.Дигиталната трансформация обаче се движи със слаби темпове. Само 10% от 1155-те производителя, които PwC включва в проучването си, използват автоматизация и дигитализация в производството, а повече от две трети от запитаните тепърва ще променят бизнес моделите си.В световен мащаб Европа, Близкият изток и Африка изостават ярко от лидера в класацията – Азия и Океания. Докато на трите континента едва 5% от компаниите използват дигитални и автоматизирани системи за производство, една пета от компаниите в Азия и Океания вече се възползват от предимствата на дигиталната революция. Северна и Южна Америка се нареждат втори с 11% дигитализирани компании."Дигиталните лидери" в Азия са резултат, от една страна, на "младите, умеещи да боравят с технологии корпоративни мениджъри", но от друга - азиатските компании са принудени да търсят дигитални решения в производството, ако искат да останат конкурентни, се казва още в доклада.От PwC прогнозират също, че печалбата от дигиталната трансформация на компаниите ще се увеличи със 17% в следващите пет години – с 4 пр. пункта повече от очакваното увеличение в Европа, Близкия изток и Африка. За същия период повече от 30% от азиатските компании планират да започнат използването на върхови дигитални екосистеми – двойно повече от Европа, Близкия изток и Африка. В Северна и Южна Америка 24% от компаниите се готвят за пълна дигитализация.Доклад от миналата година, изготвен от инвеститорската група Atomico, обаче показва, че над 90% от основателите на компании остават оптимисти за технологичното бъдеще на Стария континент. Основна причина е европейската традиция в сферите на изкуствения интелект и криптографията, пише Financial Times.Според Сираж Халик от Atomico през последните две години в тези сектори има раздвижване най-вече заради "политиките, които подпомагат предприемачеството с данъчни облекчения". През последните години са осъществени над 30 национални и регионални инициативи за дигитална трансформация на бизнеса.От друга страна, успешни примери за компании най-вече от Германия и северните страни засилват оптимизма. Компании като Siemens отрано инвестират в технологичната революция и сега виждат ефекта от тях в увеличение на продуктивността и печалбата.През 2007 г., преди развитието на идеята за четвъртата индустриална революция, Siemens купува софтуерната компания UGS за 3.5 млрд. долара. Днес именно тази сделка се смята за първата голяма стъпка на корпорацията към осъществяването на идеята за интернет на нещата. Впоследствие компанията купува още около 20 софтуерни компании за над 10 млрд. долара, които образуват отдела "Дигитална фабрика".Растежът на софтуерния отдел на компанията е голям – със 7 хил. се увеличава работната ръка в сектора само за една година и през 2017 г. почти 25 хил. са заети в него. Отделът носи 16% от печалбата на Siemens, като за последното тримесечие на тази година приходите са се увеличили пет пъти в сравнение със същия период през 2017 г. до 3.3 млрд. евро.Компании като Kuka, Trumpf, Bausch & Strobel също променят бизнес моделите си, за да проследяват как продуктите им се приемат на пазара. Освен това онлайн операциите позволяват на производителите да предлагат повече собствени услуги и така да увеличават печалбите си.През октомври 2017 г. консултантската компания McKinsey определи девет дигитални лидера на Стария континент – страни в Западна и Северна Европа: Белгия, Дания, Естония, Финландия, Ирландия, Люксембург, Холандия, Норвегия и Швеция. В тези държави една четвърт от компаниите използват дигитални системи, а почти 20% от бизнесите са въвели някаква форма на изкуствен интелект, посочват данни на McKinsey. Цифровизацията увеличава БВП на страните с около 15 млрд. евро на година.Но въпреки успеха на тези девет страни технологичното развитие на Европа се движи с бавни темпове. Когато през 2014 г. PwC публикува годишния си доклад за дигиталното развитие в световен мащаб, Северна Америка заема първо място за потребителски продукти, а Германия е лидер в индустриалните решения. Тогава компаниите в районите на Азия и Океания едва започват да се развиват в тези сфери, а четири години по-късно те надминават всички конкуренти."Виждаме, че сега Азия е дигитален шампион", казва един от авторите на проучването - Евелин Хьорберг. Лидерската позиция на региона е най-забележима в сравнение с Европа, допълва още Хьорберг: "Европа, Близкият изток и Африка виждат себе си след пет години, където Азия се намира днес".Докато Азия строи заводи по най-нови стандарти, страхът от роботизация на производствения процес и строгите трудови правила ограничават технологичното развитие на европейските фирми. От Financial Times обаче напомнят за примера на германски компании, които работят заедно със синдикатите за дигитални промени.Siemens например дори сключи договор миналата седмица, който обещава, че автоматизацията на труда няма да доведе до съкращения. Освен това компанията отделя половин милиард евро всяка година да обучава работниците си.Евелин Хьорберг от PwC остава оптимистка, че все още има време Европа да стане лидер в дигитализацията, тъй като изкуственият интелект няма да е широко разпространен в следващите 7 години. Но главният директор на организацията за бизнес асоциации BusinessEurope Маркъс Байър, смята, че Европа трябва да преосмисли позициите си.Според Байър Европа има силни индустриални сектори, които "не са родени дигитални"."Скоростта на четвъртата индустриална революция няма да чака никого. Докато САЩ и Азия бързат напред, Европа трябва да изгради собствената си идентичност", казва Байър.