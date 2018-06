Новите дизелови автомобили отделят повече емисии от позволеното

Хамбург е първият германски град, който ограничи влизането на стари дизеловите автомобили по две централни улици. Нов доклад обаче показва, че Евро 6 автомобилите също надвишават нормите за азотни окиси



Дори най-новите и чисти дизелови автомобили не покриват европейските стандарти за вредни емисии, посочва международен доклад. Това заключават от групата International Council on Clean Transportation (ICCT), която през 2015 г. даде началото на дизелгейт скандала след изследване на над 700 хил. автомобила и близо 5 хил. в Европа.Американската неправителствена организация използва нов метод да изчисли нивото на вредните азотни окиси, които дизеловите автомобили изпускат. Резултатите според групата "са стряскащо доказателство на най-лошите ни страхове", пише Financial Times.Докладът сочи, че бензиновите автомобили от клас Евро 6 изхвърлят в пъти по-малко вредни азотни окиси от дизеловите модели, като най-лошо представилите се бензинови автомобили отделят средно 1.5 g/km азотни окиси. Всички нови автомобили в Европейския съюз след 2014 г. трябва да отговарят на Евро 6 изисквания.Но дори най-природосъобразните Евро 6 дизелови автомобили изхвърлят над два пъти повече вредни емисии от позволеното за този клас. Останалите групи производители надхвърлят над четири пъти допустимата норма, а четири от тях надвишават позволеното 12 пъти.От проучването става ясно, че дизеловите автомобили клас Евро 5 се представят най-разочароващо, като някои от тях надхвърлят лимита 18 пъти. По-старите автомобили от Евро 2 обаче дават по-добри данни, като една пета отделят вредни емисии под допустимата норма за този клас.След дизелгейт, когато беше установено, че автомобилните производители използват софтуерни манипулации, за да преминат тестовете за азотни окиси, много държави по света предприемат мерки за забрана на дизеловите автомобили. Докато Китай инвестира в пазара за електрически автомобили, европейските градове обмислят частично ограничение на дизела.Хамбург е първият германски град, който въведе лимит за дизелови автомобили за две улици с цел подобряване на качеството на въздуха. Очаква се и други да последват примера, след като по-рано тази година Върховният административен съд в страната позволи ограничаване на дизеловите автомобили като мярка за покриване на европейските изисквания за чистота на въздуха.Проучването напълно опровергава тезата на производителите на автомобили, че забраните са ненужни. Според компаниите новите дизелови автомобили са напълно екосъобразни, а замърсяването от по-старите класове коли може да се ограничи чрез софтуерни подобрения.Изследването обаче доказва, че тези аргументи са напълно грешни, смята управляващият директор на ICCT в Европа Питър Мок. "Можем да обобщим, че почти всички Евро 6 дизелови автомобили на пазара не са чисти", добавя той за Financial Times.Освен това данните показват, че автомобилните производители използват пропуски в европейската система за регулации на дизелови отпадъци, като изключват системите за контрол на вредни емисии на автомобила, за да предпазват двигателя от прегряване.Освен самия доклад от ICCT създават и най-голямата база за емисии в Европа. Инициативата Real Urban Emissions съдържа данни, събрани от разстояние в реални условия. Методът изчислява количеството емисии за секунда шофиране, когато автомобилите преминават през лъч светлина.При преминаването автомобилите се разделят в три категории: зелено, жълто и червено. Докато зеленият цвят индикира изхвърлянето на по-малко от 90 mg/km емисии, жълтият цвят означава под 180 mg/km, a червените автомобили надхвърлят 180 mg/km. Докладът сочи още, че нито един модел Евро 6 автомобил не е бил категоризиран в зелено. Моделите на BMW са единствената популярна марка, която произвежда дизелови автомобили от жълта категория.От организацията смятат, че автомобилите не засичат този нов метод, тъй като не се използват предварително инсталирани протоколи, което намалява риска от промяна на данните. Този метод е и сравнително евтин – около 1 евро на автомобил.Методът е често използван в Китай, Хонконг и САЩ, но в Европа не е много познат поради по-строгите правила за защита на личните данни. При записване на данните системата заснема модела и марката на автомобила, както и регистрационния номер.Питър Мок обяснява, че за тази цел е необходимо разрешително, което властите дават във Великобритания, Холандия и Франция, "но никой не е получил разрешение за Германия".