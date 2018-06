"Новата ера" на отношенията между САЩ и Северна Корея

След като дълго време беше под въпрос, отменена и накрая отново върната на дневен ред, срещата между Доналд Тръмп и Ким Чен Ун ще се състои след по-малко от 24 часа. Въпреки седмиците несигурност и размяна на критики лидерите и техните представители сериозно промениха тона, с което от Сингапур, където вече се намират те, беше изпратен сигнал за възможно подобряване на отношенията.

Според севернокорейската новинарска агенция KCNA срещата ще създаде основите за "нови взаимоотношения" със САЩ в една "нова ера", а самият Тръмп заяви, че има "добро усещане" за предстоящите разговори. Макар и двете страни да показаха толеранс, все пак остава неясно дали крайната цел – ядреното разоръжаване на диктаторския режим, ще бъде постигната.

Great to be in Singapore, excitement in the air!