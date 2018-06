Citi може да замени около 10 хил. служители с роботи

Японската SoftBank използват човекоподобния си робот Пепър да приветства клиенти. Американски и европейски банки също прогнозират автоматизация на някои позиции, което обаче няма да коства загуба на работни места, уверяват от финансовите институции



Роботи могат да изместят около 10 хиляди служители на американската инвестиционна банка Citi в следващите пет години, прогнозира президентът на компанията Джейми Форез.В интервю за Financial Times той обяснява, че в оперативния отдел работят около две пети от инвестиционните специалисти на банката, но именно в него и при технологиите той вижда "най-благоприятната за машинна обработка" среда."Имаме 20 хил. оперативни позиции. Може ли да се намалят до 10 хиляди в следващите пет години", казва Форез в поредицата интервюта на Financial Times за 10-годишнината от финансовата криза. Тези коментари звучат като продължение на думите на бившия директор на Deutsche Bank Джон Краян, че половината работна ръка на банката ще се автоматизира.Изпълнителният директор на Goldman Sachs за международния бизнес Ричърд Нод също загатна възможна роботизация, след като изрази мнение, че не вижда причина автоматизацията да не продължава да расте. "Има толкова неща, които технологиите вече са заместили, и не виждам защо това пътешествие трябва да приключи", каза още той.Директорът на Barclays Тим Тросби споделя прогнозите на колегите си, че "ниско оценявани задачи" ще се изпълняват от машини. "Ако работата ти изисква често натискане на клавиатурата, тогава е по-малко вероятно да се радваш на щастливо бъдеще", смята Тросби.През 2017 г., на конференция във Франкфурт, Джон Краян, тогава изпълнителен директор на Deutsche Bank, загатна за "революционния дух" на компанията, свързан с роботизацията на труда. "В нашите банки имаме хора, които извършват механична работа и изглеждат като роботи, утре ще имаме роботи, които ще се държат като хора", каза тогава Краян."Трябва да открием нови работни позиции и може би хората трябва да намерят нови начини да прекарват времето си. Истината е, че няма да имаме нужда от толкова служители", обясни тогава Джон Краян.Но възможната загуба на работни места ще е по-голяма от досегашните банкови съкращения в последните 10 години. След финансовата криза около 60 хиляди души губят позициите си в най-големите 10 инвестиционни банки в света, сочи изследване на Financial Times. Според доклад на Световния икономически форум от 2016 г. около 5 млн. позиции в 15 развиващи се икономики са в опасност от напредването на автоматизацията.Сред най-застрашените позиции са механичното вкарване на данни, след като роботизирани асистенти вече предлагат финансови съвети на клиентите без нуждата от физическо лице. Но президентът на Citi Джейми Форез обещава, че банката му ще назначава нови служители в отдели като продажби и проучвания."Това, което хората вършат, типът работа, извършван от хората, а не от машината, ще се промени", уверява той.