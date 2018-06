Microsoft ще конкурира Amazon с безкасова система за магазини

Microsoft разработва своя версия на безкасовите магазини в опит да предложи на търговците на дребно алтернатива на Amazon GO



Microsoft разработва технология за безкасови магазини, съобщава Reuters, като се позовава на анонимни източници. Информацията засега не е официално потвърдена от компанията. Подобни опити на софтуерната компания означават директна конкуренция с онлайн гиганта Amazon, който вече разработва хранителни обекти без каси и опашки.Microsoft работи по система, която следи продуктите в кошницата на клиентите. Идеята вече се предлага на потенциални партньори в цял свят. Сред супермаркетите, с които компанията води преговори, е американският гигант Walmart.Компанията има десетки партньори, включително местната AVA Retail, която работи по собствена безкасова услуга. AVA Retail използва облака на Microsoft за проекта си, което води до печалба за софтуерния гигант. По този начин обаче Microsoft получава и ценен достъп до пазара за търговия на дребно и до търсените от търговците технологии.Макар да изостава, иновативната технология на Microsoft се предполага да е пряк конкурент на Amazon. Amazon Go е първият безкасов магазин на американската група, който отвори врати през януари. Компанията първо работи по идеята в продължение на четири години, след което проектът преминава 14-месечен тестов период.Клиентите трябва да изтеглят приложение за смартфони на Amazon Go, с което след това пазаруват в магазина. По рафтовете са инсталирани камери и сензори, които определят точно какво вземат клиентите. Покупката се осъществява автоматично чрез зареждане на потребителски акаунт, а идеята е, че клиентите се таксуват чрез кредитни карти след излизане от магазина.Технологичната компания планира да отвори още два безкасови магазина в Чикаго и Сан Франциско, но не възнамерява да използва системата в обектите на закупената през миналата година верига Whole Foods Market.Но Amazon все още среща сериозни проблеми, сред които най-основен е подобряване на технологията. Засега усилията са насочени към това да се научат компютрите да използват колкото се може по-малко информация, за да идентифицират продуктите.Възможността да се намалят опашките в хранителните магазини обаче застрашава бизнесите на търговците на дребно. В опит да отговорят на технологиите на Amazon някои обекти изпробват различни програми, при които клиентите сканират всяка купена стока. Резултатите засега са разнопосочни.Разработването на подобни проекти от Microsoft е стратегическо решение, което може да осигури бъдещи бизнес възможности. В момента компанията е втора по продажби на облачни онлайн услуги – осигуряване на свободно онлайн пространство, а сред използващите услугата са и електронните търговци.Засега не е известно кога Microsoft ще пусне безкасовия софтуер за хранителни магазини и доколко ще е успешен проектът. Но технологията може да е следващата голяма иновация, от която търговците на дребно ще се възползват и която Amazon не трябва да игнорира."Това е бъдещето за плащане в хранителните и смесените магазини", казва ръководителят на отдела за проучвания в Loup Ventures Джийн Мунстър. Компанията за рискови инвестиции от Минеаполис оценява американския пазар за автоматични каси на 50 млрд. долара, а служителят на каса е една от най-често срещаните работни позиции в САЩ.Microsoft напоследък насочва усилия най-вече в отдела за приложение на изкуствен интелект в бизнеса. Около 10-15 души разработват технологии за търговците на дребно, които вече са представени пред изпълнителния директор Сатя Надела, пише още Reuters.Макар от компанията да отказват коментар, на среща с екипа преди няколко месеца именно Надела е предложила "интелигентно" устройство, което да управлява различни по-малки свързани части като камери. Засега високата цена на оборудването се предполага, че ще е решаваща за търговците, които и сега изпитват затруднения. Като възможно решение Надела предлага минимално пренасяне на данни до виртуалния облак.Вътрешният екип на Microsoft, в който работи и бивш служител на Amazon Go, проучва как смартфонът може да се включи в пазаруването по най-добрия начин. Екипът също така следи покупките на клиенти чрез камери, които са сложени по количките за пазаруване.