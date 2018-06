Softbank Vision Fund ще търси нови стартъпи за инвестиции

Масайоши Сон е основател и управител на телекомуникационната компания Softbank, която по думите на Сон ще се ориентира все повече към технологичния пазар и ще инвестира в стартъпи



Раджийв Мисра ще продължи да управлява инвестициите на Vision Fund. Назначеният през май Клер ще работи за по-добро партньорство между компаниите в портфолиото на Softbank.

Едно запознанство между най-богатия японец и бивш служител на Deutsche Bank стои в основата на най-големия частен фонд за технологични инвестиции. В продължение на 4 години Масайоши Сон, основател и управител на японския конгломерат Softbank, и банкерът Раджийв Мисра си партнират в търсенето на технологични стартъпи, превръщайки се в един от най-големите фондове за рискови инвестиции. Докато това е клуб най-вече на инвеститори от Силициевата долина, фондът на Softbank - Vision Fund, успешно се конкурира с технологичните гиганти от САЩ и Китай.Управителят на Softbank обеща на годишната среща на компанията, че ще посвети по-голямата част от времето си в търсене на нови стартиращи компании. В инвестиционното начинание ще му помагат и новоназначените вицепрезиденти – Раджийв Мисра, Катсунори Саго и Марчело Клер, съобщава Reuters.Пред акционерите Масайоши Сон обясни, че досега е отделял само 3% от времето си в търсене на възможности за инвестиции. За да расте компанията по-бързо, той ще промени навиците си. Миналата година инвестиционният фонд на Softbank, с активното участие на Саудитска Арабия, набра над 93 млрд. долара, които Сон ще използва за трансформация на телекомуникационната компания в "ловец на еднорози" или стартъпи в късен етап на развитие.Мисра е причината Vision Fund да е толкова успешен, след като помогна на основателя Сон да осъществи няколко рискови сделки. Той идва от високите етажи в управлението на Deutsche Bank, а като ръководител на фонда взима нетипичното решение да назначи банкери, а не млади запознати с технологиите инвеститори."Важното е, че най-големият технологичен фонд в света не се води от хора, запознати с технологиите", казва за Financial Times източник, близък до фонда.Това, което различава Vision Fund от другите фондове за рисков капитал, е осигуряването на неограничени средства в брой. Докато за повечето стартиращи технологични компании се препоръчва да останат частни колкото се може по-дълго, Softbank им осигурява нужния капитал. Някои инвеститори в сектора дори виждат японската компания като нов вид IPO, пише Financial Times.Стивън Шварцман, основател на частната инвестиционна компания Blackstone, смята, че Масайоши Сон променя индустрията в "невиждани размери". "Това е безпрецедентно, но отговаря на търсенето на пазара", смята още той.Съществуват обаче съмнения за бъдещето на компания. Някои експерти от Силициевата долина се чудят дали големи инвестиции са нужни в сектор, където вече има много наличен капитал, и напомнят за спукания инвестиционен балон от 2000 г., когато акциите на Softbank се сринаха. Други обвиняват основателя на компанията, че слуша интуицията си и вярва, че пазарът само ще расте."Той е оптимист и вярва, че всичко, което купи, ще успее", казва бивш съветник на Сон пред Financial Times.Сред интересните и противоречиви инвестиции на Softbank е дизайнерът на чипове Arm Holdings. Масайоши Сон вижда в компанията бъдещето – свят, в който всички умни устройства и технологиите за изкуствен интелект ще използват чиповете на Arm. Но, от друга страна, сделката с Arm преди две години струва на Softbank 23 млрд. долара, докато в момента компанията дължи над 140 млрд. долара.По-късно японският конгломерат инвестира около 4 млрд. долара в американския производител на процесори Nvidia и 502 млн. долара в стартиращия производител на VR Improbable, както и 114 млн. долара в компанията за роботизирани технологии Braincorp. Softbank притежава още Boston Dynamics и Schaft, след като през миналата година ги купи от Google.Към момента Softbank държи акции в най-малко 31 компании, изграждащи система за обмен на данни, която по думите на Сон ще осигурява растежа на компанията за много години напред, без Softbank да взима активно участие в управлението на отделните компании.С голямо участие присъства в редица технологични компании като тази за споделени работни места WeWork и няколко компании за споделено пътуване – 99, Didi, Ola и Grab. През 2017 г. Softbank инвестира почти 8 млрд. долара в Uber и 159 млн. долара в Nauto, разработчик, който използва изкуствен интелект, за да подобрява технологиите за безпилотно шофиране.Softbank се развива и в сектора на мобилните приложения, сред които инвестиция за 300 млн. долара в приложението за разхождане на кучета Wag!, онлайн здравна платформа Ping An Good Doctor и най-голямата инвестиция на Сон в Индия – Paytm, компания за дигитални плащания и онлайн търговия.Масайоши Сон е доволен от възвръщаемостта на инвестициите на Softbank към момента и дори казва, че те са "твърде добри", загатвайки, че вече обмисля откриването на втори Vision Fund. Въпреки това обаче сегашният фонд така и не събра обявената цел от 100 млрд. долара, което предполага по-различна структура на евентуалния втори фонд.Източник, близък до Softbank, обяснява за Financial Times, че "ако първият фонд се построи на надежда, вторият ще се гради върху резултати".