Китай отстъпва от националната стратегия Made in China 2025 след митата на САЩ

Министър-председателят на Китай Ли Къцян представи програмата Made in China 2025 през 2015 г.



Последните мита на Вашингтон върху китайски продукти за 50 млрд. долара са в основата на отстъплението на Пекин от Made in China 2025

През последните 3 години правителството в Китай говори с огромни надежди и отдава значение на мащабната национална стратегия за икономическото развитие на страната Made in China 2025 г. Програмата беше представена за пръв път от премиера Ли Къцян през май 2015 г. и досега в нея са вложени милиарди долари. Въпреки големите инвестиции Пекин започва да отстъпва от мащабния план, който среща остри критики от САЩ и Европейския съюз (ЕС), пише Reuters.Нарастващото търговско напрежение между Китай и САЩ, както и предупреждението на американския президент Доналд Тръмп отпреди дни за въвеждането на нови мита върху китайски стоки на стойност над 450 млрд. долара, са сред факторите, които са оказали влияние за отслабването на амбициите на Пекин относно Made in China 2025. Не се изключва вариантът правителството да прекрати държавните субсидии за изпълнението на стратегията, чиято цел е превръщането на Китай във водещ производител в редица сектори.Администрацията на Тръмп обсъжда въвеждането на регулации, които да забранят на дружества с над 25% китайска собственост да придобиват американски фирми с "индустриално значими технологии", коментира американски сенатор.Дипломат, който е пожелал да запази анонимност, коментира пред Reuters, че на последните преговори на дипломатическо ниво между Пекин и Вашингтон китайските представили са признали за по-слабия фокус на правителството към Made in China 2025. Според него е било грешка китайските власти да дават такава публичност на програмата, тъй като това е увеличило напрежението върху тях.Китайската държавна агенция Xinhua често публикува статии с подробна информация за Made in China 2025, но от 5 юни стратегията не е била споменавана в медията.Китайският таблоид Global Times публикува статия в неделя, в която се посочва, че правителството е "прекалено уверено" в постиженията на Китай в технологичния сектор."Необходима е предпазливост при спечелването на доверието на гражданите. В противен случай ще има негативни последствия – вътрешни и външни", отбелязва изданието.Китай все още се определя като развиваща се страна, въпреки че е втората най-голяма икономика в света. Поради това изглежда, че следва максимата на бившия дългогодишен държавен лидер Дън Сяопин - "Пази силата си, изчакай своето време", обобщава Global Times.Made in China 2025 предвижда засилено производство в авиационната индустрия, роботиката и сектора за чиста енергия. Националната стратегия е в основата на амбициите на президента на Китай Си Цзинпин страната да се превърне в най-голямата икономика до 2050 г.Програмата среща отпор от ЕС, САЩ и редица известни личности, включително от Питър Наваро, съветник на Тръмп по търговската политика. Наваро е автор на книгата Death by China, която разказва за нечестните търговски практики на Китай и заплахата пред САЩ да не остане водеща световна икономика.Последните въведени мита от Вашингтон върху китайски стоки на стойност 50 млрд. долара, които ще влязат в сила от 6 юли, са насочени именно срещу продукцията за изпълнението на Made in China 2025.Една от целите на програмата е китайските доставчици да контролират 70% от пазара в ключови индустрии до 2025 г. Друга основна цел е 40% от чиповете за смартфони в Китай да са произведени от местни компании.