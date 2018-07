Йън Бремър: Тръмп вижда света като бизнес и отношенията като правене на сделки

Профил



Йън Бремър е президент и основател на консултантската компания Eurasia Group. Бремър се изявява и като колумнист в Time Magazine, носител е на множество световни награди, сред които Млад глобален лидер за 2007 (класация на Световната банка). Досега експертът по политически рискове е публикувал 9 книги, сред които "Us vs. Them: The Failure of Globalism" ("Ние срещу тях: провалът на глобализма").



Проектът Eurasia Group е стартиран през 1998 г., когато Бремър открива нишата да се предоставят икономически анализи на корпоративни инвеститори, в които присъстват методи от сферата на политическите науки. Днес консултантската компания представя политическите рискове и икономическите възможности на световните пазари.