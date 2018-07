Тръмп и Юнкер обявиха прекратяване на търговския огън

Юнкер и Тръмп – не точно приятели, но и не съвсем врагове



Брюксел и Вашингтон ще се въздържат от допълнителни мита, докато се водят търговски преговори.

Той обяви "нова фаза в отношенията" между двата търговски блока, приветствайки "този голям ден за свободната и честна търговия". И допълни: "Започваме преговорите сега, но знаем много добре накъде отиваме". По думите му е сключена

"По-скоро облачно, отколкото светло." Така председателят на Европейската комисия (ЕК) Жан-Клод Юнкер наскоро описа отношенията с Белия дом. Той отиде във Вашингтон, за да опита да деескалира напрежението между ЕС и САЩ на фона на рисковете от опустошителна търговска война, и след срещата с американския президент Доналд Тръмп заяви: "Това беше добра и конструктивна визита. Когато бях поканен от президента Тръмп, имах само едно намерение – да постигна сделка. И я постигнахме." "Днес се съгласихме преди всичко да работим заедно за постигане на нулеви митнически тарифи, нулеви немитнически бариери и нулеви субсидии за промишлените стоки извън автомобилния сектор", обяви на свой ред Доналд Тръмп новината, на която се надяваха от двете страни на Атлантика.След продължилия около два часа разговор с председателя на ЕК Доналд Тръмп коментира: "Надявам се, че ще можем да измислим нещо за по-справедлива търговия с Европа." Юнкер го увери: "Ние сме близки партньори, съюзници, а не врагове. Трябва да работим заедно." Той предложи ЕС да внася повече американска соя и втечнен природен газ, както и да намали митата върху някои стоки от САЩ. Председателят на ЕК допълни, че двете страни ще се въздържат от допълнителни мита, докато протичат търговски преговори.Американският президент отиде още по-далеч и предположи, че ще се намери решение както за тарифите, които САЩ наложиха върху вноса на стомана и алуминий от ЕС, така и на контрамитата, които Брюксел въведе върху американски стоки.договорка и за увеличаване на търговията в сферата на услугите и земеделието.Правителства и официални представители в ЕС побързаха да се изкажат положително. Еврокомисарят по търговията Сесилия Малмстрьом заяви, че Юнкер и Тръмп са "обърнали страницата" в търговската сфера. "Постигнат е пробив, с който може да се избегне търговската война и да се спасят милиони работни места. Това е чудесно за глобалната икономика", обявиха от германското икономическо министерство. "Това е голям ден за ЕК, голям ден за Юнкер! Надвисналите санкции и всичко, което можеше да се случи едностранно, отпаднаха", каза висш представител на ЕС, цитиран от Reuters.Преди срещата в Белия дом напрежението между Брюксел и Вашингтон опасно се покачваше, а Тръмп нарече ЕС враг по отношение на търговията. Редица западни дипломати с дългогодишен опит в трансатлантическите връзки твърдят, че пукнатините между ЕС и новата американска администрация са надминали политическите неразбирателства от миналото. "Държавният департамент все още не е предприел ясна политика спрямо Европа, която може да донесе някакъв ред или да подреди приоритетите на Тръмп. Например той приветства Brexit, но не даде ясно да се разбере какви ще са бъдещите отношения с Обединеното кралство. Съществува още по-голяма несигурност за политиката спрямо Русия", посочва анализ на Politico. Изданието допълва, че се наблюдават тревожна липса на комуникация и незачитане на трансатлантическите институции, някои от които оперират от края на Втората световна война.Непосредствено преди разговорите с Юнкер Тръмп написа в Twitter, че председателят на ЕК е склонен да разговаря със САЩ за търговията само защото те са повдигнали въпроса за митата. "Страни, които се отнасят към нас несправедливо в търговско отношение от години, идват във Вашингтон да преговарят. Това трябваше да се случи много отдавна, но по-добре късно, отколкото никога. Митата са велики! Или държавата, която се отнася към САЩ несправедливо относно търговия, договаря честна сделка, или бива засегната от мита. Запомнете, че ние сме прасето-касичка, която е ограбвана", написа американският президент. По-късно той демонстрира по-умерен тон: "ЕС идва да договаряме търговска сделка. Имам идея за тях – САЩ и ЕС да зарежат всички мита, бариери и субсидии. Това може да се нарече свободен пазар и справедлива търговия. Надявам се да го направят, ние сме готови, но те няма да го направят!"Тръмп даде началото на търговската война с решението да се наложат мита от 25% върху вноса на стомана и от 10% върху вноса на алуминий. ЕС отговори с тарифи върху емблематични американски стоки за 3.2 млрд. долара. Вторият рунд стана реален след заплахата на Тръмп да въведе мито от 25% върху вносните превозни средства, което би засегнало европейски износ за около 50 млрд. долара. Стратегията на американския президент целеше да постигне напредък по връщането на автопроизводителите в САЩ преди частичните избори за Конгрес тази есен, както и да изчисти страната от европейските коли. Брюксел пък контрира, че изготвя нов списък с американски стоки, които да обложи в отговор."Разполагат ли САЩ със сериозни доводи срещу търговските практики на ЕС? Не, тъй като Вашингтон и съюзът имат много подобни и ниски мита върху стоките. Въпреки че определена търговия се сблъсква със специфични високи тарифи и от двете страни на Атлантическия океан, усреднените мита, наложени от ЕС върху американско производство, са били 3% през 2015 г., което е малко по-ниско от еквивалента на САЩ от 3.3% за същата година", посочва Financial Times. Според Брюксел двустранната търговия между САЩ и ЕС до голяма степен е балансирана, въпреки че Тръмп се оплаква от търговския дефицит по отношение на американските стоки с ЕС, който за миналата година е бил 151 млрд. долара. В същото време обаче САЩ са имали търговски излишък спрямо услугите от 55 млрд. долара с ЕС, а американски компании, правещи бизнес в Европа, са спечелили с 95 млрд. долара повече като нетен приход в сравнение с европейските фирми, опериращи в САЩ. На практика ЕС е най-големият американски търговски партньор за последните няколко десетилетия.Очакванията за визитата на Юнкер бяха високи и сред висши служители в Белия дом, които са против митата за автомобили. Надеждите им бяха, че Брюксел ще успее да избегне мащабната търговска война, която дори близки съветници на Тръмп смятат за потенциално унищожителна, като направи някои отстъпки, позволяващи на американския президент да обяви победа у дома и да се откаже от намеренията си. Планът на Брюксел за прекратяване на търговския блокаж включва две идеи. Първата е САЩ, ЕС, Япония, Южна Корея и други големи производители на автомобили и авточасти да договорят многостранно споразумение за намаляване на митата върху тези стоки до нула. Втората идея е за договарянето на ограничена сделка за свободна търговия между САЩ и ЕС, фокусирана само върху индустриалните тарифи.Въпреки отправените заплахи сега и двете страни изпратиха сигнали за потенциални нови сделки. Финансовият министър на САЩ Стивън Мнучин наскоро коментира: "Ако Европа вярва в свободната търговия, ние сме готови да подпишем споразумение. Но то ще изисква действия по отношение на митата, немитническите бариери и субсидиите. Трябва да бъдат взети предвид и трите въпроса." Еврокомисарят по икономическите и финансовите въпроси Пиер Московиси отговори: "Ние сме в режим на взаимно изслушване и се надявам, че това е началото на нещо.""Основният политически въпрос е дали Тръмп иска да постигне споразумение, или вижда изгода от това да го подкрепя до времето на частичните избори за Конгрес", обяснява пред Politico Джефри Ратке от Center for Strategic and International Studies. За трудности говори пред Financial Times и Сам Лоу от Centre for European Reform. "ЕС и САЩ опитаха да изгладят всички спорове, които имат от десетилетия в търговските преговори. Но различията в регулаторната култура, различните равнища на предпазни мерки спрямо дадени стоки и желанието за защита на определени сектори се оказаха прекалено голямо препятствие", обобщава той.