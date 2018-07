Китай спря технологичния хъб на Facebook

Facebook иска да отвори технологичен хъб в Китай, но азиатската държава отмени одобрението на инвестицията



Успехът на Facebook с откриването на дъщерна фирма в Китай беше твърде кратък. Само ден след като калифорнийската компания получи разрешение да създаде нов технологичен център в източната провинция Джъдзян, Китай промени решението си, съобщава New York Times.В продължение на няколко часа сделката беше вписана в официален сайт на китайското правителство. По-късно обаче документите бяха свалени, а новини около инвестицията на Facebook - цензурирани в медиите в страната.Анонимен източник, запознат със ситуацията, твърди пред New York Times, че разрешението вече е отменено и дъщерна фирма няма да се открива. Източникът не отрича напълно възможностите на Facebook все пак да пробие на китайския пазар, но шансовете били изключително малки.Според анонимния източник проблемът бил в комуникацията между властите на местно и национално ниво. Докато компанията на Марк Зукърбърг е получила одобрение от управата в Джъдзян, Администрацията за киберпространство в Китай не е била уведомена.Недоразумението показва трудностите, които международни интернет компании изпитват в опитите си да навлязат на най-големия онлайн пазар по брой потребители в света. Това е и поредният опит от страна на Facebook да прекрачи границата на Китай, след като социалните платформи и приложения на компанията са забранени от китайското правителство.Но и други технологични гиганти се опитват да пробият в Китай. По-рано тази година Google, чиято търсачка е блокирана от 2010 г., отвори трети офис в Шънджън. Другите два офиса на компанията са в Пекин и Шанхай. През последната година Apple изтри стотици приложения от китайския си магазин в опит да отговори на изискванията на властите."Отдавна сме изявили интерес в Китай", коментира говорител на калифорнийската компания, цитиран от Financial Times, когато сделката все още се смяташе за успешна. Той добави, че отделят нужното време, "разбирайки и изучавайки Китай по различни начини, включително как китайски износители и разработчици използват нашата платформа".Липсващите вече официални документи, удостоверени от Националната кредитна информационна система (National Enterprise Credit Information Publicity System), които са били видени от Reuters, гласят, че инвестицията на Facebook е на стойност 30 млн. долара.Целта на социалната мрежа е чрез технологичния център да се поддържа връзка с китайски разработчици и стартъпи въпреки налаганата цензура. Затова и мястото за хъба не е случайно – в столицата на Джъдзан - Ханджоу, се намират редица технологични компании, както и електронният търговец Alibaba.Мястото, посочено в документите като офис на компанията, е било посетено от китайски медии в сряда, но сегашните наематели са отрекли да знаят нещо по случая.Едно от обясненията за случващото се според британския Guardian е заради смяната на властта в Администрацията по киберпространство. През 2014 г. Марк Зукърбърг посрещна в Калифорния тогавашния директор на администрацията Лу Уей, проговори му на мандарин и дори позираха за камерите до книги с речи на китайския президент Си Дзинпин. Миналата година обаче избухна корупционен скандал и Лу Уей беше свален от поста.В Китай Facebook е забранен от 2009 г., когато сепаратисти използваха платформата, за да организират протести. WhatsApp беше единствената сравнително свободно работеща платформа на Facebook в Китай, но през септември миналата година и това приложение беше блокирано от властите. Напоследък компанията на Марк Зукърбърг се опитва да навлезе отново на пазара, като продава реклама на китайски компании, които търсят достъп до световните пазари, и дори се говори, че се оглежда за офис пространства в азиатската държава.Въпреки всички опити основателят на Facebook призна, че "ще мине доста време", преди компанията да може да навлезе на китайския пазар. В подкаст интервю за Recode Зукърбърг обясни, че не съществува "допир" между исканията на интернет гиганта и изискванията на китайските власти. "Трябва да намерим решение, което отговаря на принципите и желанията ни, но и със законите там, защото иначе нищо няма да се случи", добави той.Дори и Facebook да иска да пусне ново приложение в Китай, най-вероятно ще се нуждае от отделен лиценз. Още по-трудно ще е да пусне платформа от рода на социалните мрежи или вид услуга за съобщения, защото тогава ще се водят преговори за нивото на сигурността и събирането на личните данни.