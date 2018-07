Пакистан вероятно ще иска спасителен пакет от 12 млрд. долара от МВФ

Имран Кан, бившият капитан на националния отбор по крикет, спечели изборите, но поема управлението на държавата в тежка финансова криза



Изборите



Имран Кан е бивш капитан на крикет отбора на страната, а харизматичната му натура се допълва от мястото, което е заемал във висшето общество на Англия и личното му приятелство с принцеса Даяна. Звездната му биография, но и подозрения, че е използвал военните според New York Times, спечели на партията на Кан 115 места в парламента, с 22 по-малко от необходимите за получаване на мнозинство. Успявайки да свали управляващите в продължение на десетилетие две основни фамилии, в момента Кан насочва усилията си към създаване на коалиционно правителство.

Как се справя икономиката



БВП на Пакистан се е увеличило с 0.8 процентни пункта през последната година и е достигнал 5.3%, което най-вече се дължи на подобрените услуги и земеделския сектор. Прогнозата на Световната банка е през тази икономическият растеж да бъде 5.6%.



Инфлацията се запазва доста под обявената цел от 6% за 2018 г., като в периода юли - февруари средните нива са около 3.8%, с 0.1% по-малко в сравнение с 2017 г.



Дефицитът по текущата сметка обаче остава сравнително висок – 4.1% от БВП, или 12.4 млрд. долара за 2017 г. Въпреки че износът се възстановява след значително забавяне последните три години, по-големият внос води до сравнително голям търговски дефицит.



Бюджетният дефицит рязко се влошава през 2017 г. до 5.8% от БВП.

Пакистан обмисля да изтегли най-големия си спасителен заем от Международния валутен фонд (МВФ) досега, съобщава Financial Times. Очаква се висши държавни чиновници да представят възможностите пред току-що избрания лидер, крикет звездата Имран Кан, когато той поеме поста на министър-председател.Нов заем от МВФ е нужен, за да се покрие липсата на резерви, но финансирането ще бъде съпроводено с ограничаване на публичните разходи. Последиците ще се усетят от още незаелия поста Имран Кан, който обещаваше по време на изборната кампания "ислямскa социална държава"."Намираме се в тежка позиция и имаме нужда от помощ. Не мога да си представя, че ще се справим без помощта на МВФ", смята един от правителствените съветници. Според него размерът на потенциалния кредит ще е между 10 и 12 млрд. долара – двойно повече от последния спасителен пакет от малко над 5 млрд. долара през 2013 г. Досега Пакистан е търсил помощта на МВФ общо 13 пъти.Пакистанският валутен резерв е в криза от последните няколко месеца, след като по-високите цени на петрола увеличават разходите за вноса, а същевременно страната не изнася достатъчно. Последните данни на централната банка от 20 юли сочат, че Пакистан разполага едва с 9 млрд. долара, което дори не покрива вноса за два месеца.Досега страната се справя благодарение на заеми от Китай, които за последната финансова година, до юни 2018 г., са в размер от около 5 млрд. долара. По-рано този месец Пакистан поиска китайските помощи да продължат, за да не трябва Исламабад да моли МВФ за заем. Страната дори заплаши да блокира планирания 60-милиарден инвестиционен проект на Пекин, който е от основно значение за изпълнението на новия Път на коприната.В началото на юли представител на правителството заяви за Financial Times, че Пакистан и Китай са в преговори за продължение на кредита, а основната опасност за Пекин ще са условията на МВФ. "В момента, в който МВФ погледне отблизо Китайско-пакистанския икономически коридор, веднага ще попитат как Пакистан може да си позволи такъв голям разход предвид текущата ни икономическа ситуация", коментира друг правителствен представител за изданието.Друга мярка на страната беше девалвиране на местната валута - пакистанската рупия, с 20% спрямо долара. Анализатори обаче смятат, че пакистанската валута продължава да е надценена и вероятно ще загуби още 10% от стойността си.Ситуацията се очаква да се влоши през 2019 г., когато правителството трябва да плати 12.7 млрд. долара по външния си дълг, което е с около 5 млрд. повече от тази година.Според Чарли Робъртсън, главен икономист в Renaissance Capital, всичко това ще се отрази негативно на БВП. "Това е първият път, в който Имран Кан встъпва на власт и ще трябва да вземе някои много трудни решения", казва още Робъртсън и добавя, че в ролята си на министър-председател Кан "ще трябва да наруши предизборните си обещания, поне в краткосрочен план".По време на предизборната си кампания Имран Кан обещаваше да осигури достъп до здравеопазване на всички граждани, както и да ремонтира училища и да разшири мрежата за социално подпомагане. Още тогава анализатори предупреждаваха колко ще му е трудно да постигне целите си предвид тежката икономическа ситуация в страната.Новоизбраният премиер не е представил все още ясен план за справяне с финансовата криза. В интервю за Financial Times по време на кампанията той заявява, че финансовият му министър в сянка Асад Умар работи по разработването на цялостна политика по въпроса.Но международни анализатори смятат, че заем от МВФ е неизбежен, което неминуемо ще доведе до неприятни последствия за краткосрочния растеж на икономиката на страната и ще удари политическата репутация на Кан. За тази година прогнозите на МВФ показват, че бюджетният дефицит на Пакистан ще достигне 7% от БВП, почти двойно повече от целта за 4.1%. В случай на спасителен заем МВФ най-вероятно ще изисква Исламабад да отреже публичните субсидии и да предприеме редица мерки, сред които по-високи цени на електроенергията, намаляване земеделските субсидии и продажбата на непечеливши държавни предприятия.Съществува и друга опция за Кан – той може да потърси помощта на Саудитска Арабия, както през 1998 г., и да забави плащанията при вноса на петрол. Сакиб Шерани, бивш съветник във финансовото министерство на Пакистан, отчита, че енергийният внос е около една трета от целия внос за тази година. "Икономическо забавяне може да забави и енергийния внос", обяснява той.