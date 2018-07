4+1 | Как потребителите могат да променят модния бизнес и защо малките градски проекти могат да имат голям ефект

[Shutterstock]

В повечето заподноевропейски държави и в САЩ китайците са най-голямата група чуждестранни студенти. Добрата новина за азиатската държава обаче е, че 9 от всеки 10 от тях се връща обратно. Разказва Quartz В Испания 11 от 18-те членове на новото правителство са жени. На церемонията по встъпване в длъжност почти всеки от новоизбраните министри се закле да пази тайните на "съвета на министрите и министърките" (consejo de ministras y ministros) въпреки езиковите норми в испанския. Това е само част от борбата на испанките за демаскулинизация на езиковите норми. Разказва The Atlantic От Ню Йорк през Мадрид до Вроцлав в този текст Monocle представя няколко проекта, които променят градското пространство към една по-зелена, инклузивна и удобна среда.Миналата седмица Иванка Тръмп обяви, че прекратява модния си бизнес, с обяснението, че иска да се съсредоточи върху работата си в Белия дом. Причината обаче най-вероятно е огромният спад в продажбите, след като баща ѝ стана 46-ият президент на САЩ, а тя зае ключова позиция в Белия дом. Според FastCompany историята е показателна за това как потребителите могат да упражнят ефект дори върху големи модни брандове.В този епизод на Stuff You Should Know водещите си говорят за рециклирането и в частност напредъка в сферата – за пръв път са говорили по темата преди 10 години, а оттогава насам много неща са се променили. Чуйте разговора им тук