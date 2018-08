Bank of England подготвя страната за всички рискове след Brexit

Марк Карни споделя, че отделя голяма част от времето си за подготовката и преговорите по сделката за Brexit.



Марк Карни смята, че протекционизмът е грешният избор, който води до загуба на работни места.

През 2013 г. Марк Карни беше избран след конкурс за управител на Bank of England, като по този начин той се превърна в първия чужденец начело на финансовата институция. Пет години по-късно вече 53-годишният канадец е изправен пред поредно предизвикателство, а именно решението на Великобритания да напусне Европейския съюз (ЕС). Преди месец Карни призна, че отделя голяма част от времето си, за да подготви финансовата система и икономиката за Brexit, който влиза в сила от март догодина.Роденият в канадския град Форт Смит има сериозна автобиография зад гърба си – завършва висшето си образование в университетите Harvard и Oxford, като впоследствие започва работа в една от най-големите финансови компании в света – Goldman Sachs, и в Министерството на финансите в Канада. През 2008 г. става осмият управител в историята на Bank of Canada. Докато заема длъжността, веднага се забелязват бързите му реакции на фона на финансовата криза.През 2011 г. заема мястото на Марио Драги (настоящия директор на ЕЦБ) и започва работа като председател на Борда за финансова стабилност (FSB) и по този начин Карни остава своя отпечатък при реализирането на реформата в световната финансова система. В последното си интервю за Bloomberg Марк Карни разговаря за работата и преговорите около Brexit, споделя свои опасения и представя своите очаквания, които в миналото винаги са били точни.Марк Карни разказва за очакванията си, когато започва работа като управител на Bank of England. "Още тогава бях амбициран да увеличим активността на международната финансова реформа предимно заради значението на британската финансова система", споделя Карни. Той обобщава, че една от основните цели е била не само да поправят проблемите, които причиниха финансовата криза, но и да създадат решения за една по-гъвкава система. "Знаех, че мога да помогна за тази стратегия, тъй като имах предимството да заемам поста в Bank of England, докато все още бях председател на FSB. Смея да твърдя, че във всички аспекти изпълнихме или надминахме очакванията си", коментира Карни.Карни обяснява, че втората важна задача пред ръководството на Bank of England е била да осигурят успешно възстановяване на икономиката, а третото предизвикателство - да преструктурира организацията в качеството си на управител, така че тя да оперира успешно. Той добавя, че това е било изключително трудно, тъй като по това време финансовата институция е била удвоила броя на служителите, а отговорностите са били 3 пъти повече. Той отбелязва, че това се е оказала една от най-трудните задачи в кариерата му.До 2013 г., когато Карни заема поста в Bank of England, финансовата институция е считана за старамодна и традиционалистка. Според Карни моделът, който е изграждан в продължение на 300 години, е устойчив и има силни страни, като в основата му са интелектуалното лидерство и отдадеността към публичните услуги. Той коментира, че трябва да се надграждат силните страни, а еволюцията в културата е необходима, за да се извлече максимума от всички сфери."Исторически погледнато, всички банки са били йерархични, но това не е модерен начин за управление на организация. В една организация всеки трябва да изпълнява задълженията си независимо от своя пост, като вземането на решения не трябва да е изцяло спрямо йерархичната структура", обобщава той.На въпрос дали се притеснява, че Brexit се е случил, когато заема такъв пост, той отговаря, че в централното банкиране трябва да се очаква всичко. "Ако трябва да говоря конкретно, ще бъда честен – Brexit отнема 50% от времето ми в момента. Това е така, защото потенциалните проблеми са много важни. Трябва да обсъдим всички възможни рискове и последствия, да сме убедени, че системата ще функционира правилно. В същото време имаме възможността да преговаряме за сделката по Brexit и да оказваме помощ на правителството", разказва Карни.Някои икономисти имат доста мрачни прогнози за бъдещето на Великобритания след Brexit. Част от последствията за икономиката вече се усещат. Въпреки това Карни смята, че са били много добре подготвени за изхода от референдума и обяснява, че са изпълнили всичко необходимо съвместно с другите големи централни банки."След резултата от референдума представихме очакванията си за понижаването на стойността на паунда. Тогава отнесохме много критики, но това беше най-лесната прогноза, която съм виждал за последните 25 години в макроикономиката. Оказахме се прави. Предвидихме, че икономиката ще се забави, инфлацията ще се покачи. Всяка от прогнозите ни се случи", заявява управителят на Bank of England. Той подчертава, че благодарение на добре подготвената финансова система преходът е бил по-гладък, както и заради съветите им към Лондон по време на преговорите за сделката по Brexit.От друга страна, Карни не се притеснява, че европейската финансова система ще изглежда по-затворена. Той се аргументира, че голяма част от финансовите реформи в Европа са били изпълнени заради британската институция и финансовия сектор. Според него не толкова пряка връзка между международния финансов център и европейските депутати ще има своето въздействие.Опитният специалист подчертава, че е важно да се следи паричният поток – 1.5 трлн. долара са в банките в Обединеното кралство, също така се ръководят стрес тестове, лихвите се покачват до 3.5%, паундът поевтиня с 25%. Той вярва, че системата е устроена така, че да претърпи подобни трусове. "Целта ни е да създадем стабилна банкова система, това означава, че собствениците на облигации трябва да следят внимателно ситуацията, а когато оказват напрежение, то ще се усеща", казва Карни.Карни не изпусна възможността да изрази мнението си и за еврозоната. Той припомня за доклада на Европейската комисия (ЕК) от 2015 г., в който са отправени сериозни препоръки за утвърждаване на структурата на еврото. Финансистът обяснява, че до момента се наблюдава известен прогрес при Европейския стабилизационен механизъм (ESM) и съюза на капиталовите пазари, но работата все още е недовършена. "Подобна е ситуацията при банковия съюз", добавя Карни.Той е убеден, че докато не се изпълнят тези важни реформи, проблемите ще се увеличават.Карни дава своя коментар и за търговската война. Според него високо увеличение на митата ще има дългосрочно въздействие. "Например ако митата между Вашингтон и търговските им партньори се увеличат с 10%, това ще намали износа на САЩ с 2.5%, а глобалната търговия ще спадне с 1%. "Някои знаци показват, че несигурната среда за търговия ще обезсърчи активността. Няколко изследвания сочат, че производството и износът, които са били на рекордни нива в началото на 2018 г., са се понижили значително", твърди Карни.Управителят на Bank of England е категоричен, че може да се избира единствено между протекционизъм и либерализация на световната търговия. "Първият вариант води до загуба на работни места, забавяне на растежа и несигурност, a вторият носи със себе си силна глобализация", обобщава той.