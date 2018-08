Британската икономика наваксва въпреки притесненията за глобалната търговия

Когато британската икономика отбеляза бавен растеж от 0.2% през първото тримесечие, от Bank of England успокоиха, че това отразява "времето, а не климата". Прогнозите твърдяха, че забавянето ще се стопи като снега с идването на топлото време. В петък дойде потвърждението с данните, че ръстът на БВП за второто тримесечие е наваксал до 0.4% в сравнение с предходното, пише Financial Times. На годишна база икономиката е нараснала с 1.3% при 1.2% през първите три месеца на годината и съвпада с очакванията.Според специалистите икономиката се е забързала, като продажбите на дребно и строителството са били подкрепени от хубавото време и са компенсирали негативните ефекти от снега в началото на годината. Това възстановяване показва, че водещите двигатели на растежа се подобряват на фона на леко покачване на потреблението на домакинствата и на бизнес инвестициите. Британската икономика също така е отбелязала по-голям ръст от еврозоната, която е нараснала с 0.3% за същия период.Някои фактори будят притеснение, че бизнес климатът може да се промени, тъй като облаците над глобалната икономика се сгъстяват. От референдума за Brexit насам износителите във Великобритания и в ЕС се възползваха от засилващото се световно възстановяване. Последните данни за БВП и за търговията обаче показват, че глобалното търсене отслабва на фона на разгарящата се търговска война между САЩ и Китай.Докато секторът на услугите е отбелязал ръст от 0.5% през второто тримесечие в сравнение с първото, а строителството е нараснало с 0.9%, производството се е свило с 0.9%. От организацията на производителите EEF коментират, че данните показват "специфични проблеми за зависещите от износа сектори на производството". "Макар че е още прекалено рано да посочваме търговските войни като източник на проблемите, данните повдигат някои притеснения относно потенциално допълнително влошаване", заявяват от EEF.Според проучване на Bank of England "забавянето в производствения износ отразява намаляването на глобалното търсене на стоки като произведени във Великобритания превозни средства и материали за обработка, предназначени за Китай".Икономистите твърдят, че въпреки по-добрите данни за второто тримесечие е прекалено рано да се заключи, че икономиката отново набира скорост. Ръстът от 0.5% на бизнес инвестициите може да звучи оптимистично (прогнозите бяха за 0.3%) предвид несигурността относно споразумението за Brexit, но според главния британски икономист на Nomura Джордж Бъкли това не компенсира достатъчно спада през първото тримесечие на годината."Може да се очаква, че несигурността ще се отразява по-явно върху инвестициите през идващите месеци, тъй като наближаваме някои ключови крайни срокове за Brexit. Особено ако споразумението за напускането на ЕС закъснее или не се случи изобщо", казва Бъкли.