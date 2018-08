Протест на журналисти във FT принуди директора да върне част от заплатата си

Джон Ридинг



По-малко от две седмици бяха необходими на генералния директор на групата Financial Times да се съобрази с протеста на част от журналистите в авторитетното издание, за да обяви, че ще върне част от заплащането си за 2017 г. В писмо до всички в редакцията, цитирано в сряда от FT, Джон Ридинг заявява, че ще върне 510 000 фунта, колкото е увеличението на доходите му спрямо предходната 2016 г., когато заплатата му бе 2.04 млн. паунда.Средствата ще отидат за създаване на фонд за намаляване на разликите в заплащането между мъже и жени, както и за финансиране разработки на изданието. Понеже сумата е преди облагането ѝ с данъци, реално ще бъдат върнати около 280 000 паунда.В бъдеще заплащането на Ридинг ще бъде преструктурирано по нова схема, отчитаща сумата от 2016 г. - моментът, веднага след като групата бе придобита от японския издател Nikkei. Преди японците да закупят през 2015 г. британската компания за 1.3 млрд. долара генералният директор получаваше около 1.6 млн. паунда, припомня изданието.Вътрешният конфликт във FT излезе на светло на 3 август, когато Reuters цитира електронно писмо на група от над 20 журналисти. В него те призоват Ридинг да върне част от заплащането си и то да бъде преразпределено между новинари и редактори.Стив Бърд от FT, който е един от ръководителите на организацията на Националния съюз на журналистите в изданието, разпространи сред колегите си по света писмо до ръководството, в което определи доходите на генералния директор като абсурдно високи.Отчетът на групата, депозиран на 27 юли, разкри каква сума получава Ридинг и журналистите протестираха с писмо на 1 юли. "Решението на компанията да заплати на генералния си директор 100 пъти повече, отколкото на журналист на стаж предизвиква насмешка към каквато и да е концепция за справедливост и нарушава рамките на корпоративната цялост и достойнство", написа Бърд. В текста той посочва, че вестникът години наред е страдал от пренебрежимо малко увеличение на заплащането, съкращаване на заплатите в реални измерения и свиване на ресурсите.Тогава от FT заявиха, че "не коментираме публично заплатите на отделни хора" и че "възнагражедията са свързани с постигнатия растеж на приходи и печалби през 2017 г., докато в същото време се инвестира в нови продукти и услуги".Бързият ръст в доходите на Ридинг не се отличава от общата тенденция във Великобритания. Според цитирано в сряда от Reuters проучване сред генерални директори общото повишение за босовете на стоте най-големи публични компании е 23%. Най-голямо е то за ръководителите на строителната Persimmon и индустриалния гигант Melrose Industries.Проучването е дело на Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) и неправителствената организация High Pay Centre. Данните сочат, че генералните директори от FTSE 100 са получавали средно 5.7 милиона паунда за финансовата година на компаниите, приключила през 2017 г.Националната статистика на Великобритания показва, че за този период медианната заплата на британския служител се е повишила с 2.5% до 29 000 паунда.Движението при заплатите не винаги е толкова рязко нагоре, защото в предходната година имаше понижение от 17%. Според CIPD един от ключовите фактори за 2017 г. би трябвало да е поскъпването на акциите на компаниите на борсите. Но от друга страна остава спорно доколко босът има лична заслуга за това и доколко то се дължи на пазарни процеси или общи усилия на служителите.За статистиката за конкретната година трябва да се имат предвид и събития във всяка от стоте анализирани компании. Така Джеф Феърбърн от Persimmon е получил за 2017 г. внушителните 47.1 милиона паунда (над 20 пъти заплатата му от предходната година), но това е резултат от дългосрочен мотивационен план, датиращ от 2012 г. В този план се предоставят на ръководителите на вторият по големина строител във Великобритания опции под формата на акции, които те могат да реализират, когато Persimmon върне определена сума и дивиденти на инвеститорите си.Същият е случаят и със Саймън Пекман от Melrose Industries - той е получил 42.8 млн. паунда, но отново съгласно схема, датираща от 2012 г. Говорител на компанията напомни, че заплатата и бонусите му през миналата година са били 974 000 паунда, "което е в съответствие със съотношението в средната заплата и на служителите".