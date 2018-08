Супермаркет гигант в САЩ тества безпилотни коли за доставки на покупките

Американският оператор на супермаркети Kroger Co. започна в четвъртък тестове на доставки на покупките от безпилотни коли. Партньорството с Nuro засега се изпробва само в един магазин Fry's Food Store в Скотсдейл в щата Аризона."Kroger иска повече от клиентите ни да се възползват от удобството на доставки, които са им по джоба", коментира Йеил Косет, отговарящ в компанията за цифровите проекти. Според него тестът ще събере информация и за интереса на потребителите към подобна услуга.На първия етап ще се използват автомобили Toyota Prius с технология на Nuro и място за водач, който да се намеси, в случай че системата за автономно движение допусне грешка или възникне аварийна ситуация. Следващата фаза започва през есента с тестването на безпилотен микробус R1, в който няма място за оператор.Бусът на Nuro е в процес на сертифициране, но вече са направени изчисления за таксата - $5.95, без да има изискване за минимален размер на покупката. Услугата е достъпна само в част от града, в която живеят около 27 000 души, като малцина от тях са в семейни домакинства, няма много деца и повечето от населението са бели с медианен доход на домакинство от близо 48 000 долара годишно. Като цяло районът е с доста висок стандарт на живот и удобства и пътуванията не са по-продължителни от 45 минути.Както Kroger, така и конкурентът Walmart си партнират с компании за автономни коли в опит да намалят разходите във финалната отсечка между стоката и потребителя. Walmart и Waymo (част от групата Alphabet) изпробват във Финикс, щата Аризона, автономни совалки, които превозват клиентите до магазините, където си прибират онлайн покупките. Сериозен конкурент е Amazon.com, която извършва безплатни доставки от веригата Whole Foods за потребителите на програмата ѝ Prime.Kroger Co. е най-голямата верига супермаркети в САЩ, започнала преди 135 години с доставка на стоките си с коне и каруци. Сега тя се опитва да открие печеливша формула за доставяне на покупки до прага на клиентите в един малък, но бързорастящ сегмент от оценения на 800 млрд. долара годишно пазар на супермаркети в САЩ, коментира Reuters.