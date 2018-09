Стокхолм, имаме проблем

Лидерът на "Шведски демократи" Джими Окесон засега е изолиран от традиционните формации, но въпросът е докога



Бежанската тема е в центъра на вниманието, а антиимигрантското послание на "Шведски демократи" намери отклик сред гласоподавателите.

Притесненията са, че партията ще подкопае дългогодишните демократични и либерални традиции на страната.

Опасност от намеса



Наскоро Шведската агенция за изследвания и защита алармира, че е с 40% по-вероятно автоматични профили в Twitter, или ботове, да подкрепят "Шведски демократи" в сравнение с истинските акаунти. Шведски правителствени представители пък предупредиха за евентуална руска намеса в изборите, посочвайки, че Москва иска да създаде разделение, наблягайки на теми като имиграцията и престъпността.

"Този човек не е съпоставим с вашата история и вашите ценности." С това описание на лидера на "Шведски демократи" Джими Окесон френският президент Еманюел Макрон индиректно се включи в поляризиращия дебат преди шведските парламентарни избори на 9 септември, които се очаква да бъдат едни от най-важните в съвременната история на страната. Те имат потенциала да пренапишат политическите правила с възхода на "Шведски демократи" – партия, която има корени в неонацисткото движение.Въпреки че е изолирана от традиционните формации, антиимигрантското й послание намери отклик сред гласоподавателите, особено когато в центъра на вниманието са теми като имиграцията и интеграцията, както и законността и сигурността след серия стрелби и палежи на автомобили в населяваните предимно от мигранти предградия на големи шведски градове. Настоящото правителство затегна правилата за получаване на убежище, но "Шведски демократи" не престават да твърдят, че шведската социална система е под риск. Представянето на антиимигрантската партия на изборите ще бъде следено с тревога в европейските столици на фона на предстоящия вот за Европейски парламент през май, който се очертава като битка между нелибералните политики на фигури като унгарския премиер Виктор Орбан и италианския вицепремиер Матео Салвини, от една страна, и традиционните либерални партии, от друга.Съставянето на правителство в Швеция след изборите ще бъде изключително трудно. Според социологическите проучвания социалдемократите с по-малкия си коалиционен партньор "Зелените" и с "Лявата партия" имат преднина от около 4% пред дясноцентристкия опозиционен блок. "Най-вероятно е да имаме еднопартийно социалдемократическо управление", прогнозира пред Reuters Ник Аилот, политолог от Sodertorn University. Но прогнозите продължават да са несигурни и каквото и правителство да се сформира, то ще се нуждае от поддръжката или на "Шведски демократи", или на опозицията, ако иска успешно да прокарва законодателство.Планът на премиера Стефан Льовен е да се задържи на власт, като убеди членовете на дясноцентристкия "Съюз" - партията на центъра и либералите, да застанат зад неговото лявоцентристко управление, вместо да се споразумеят с "Шведски демократи". Въпросът е дали за двете формации вариантът за правителство на социалдемократите ще бъде по-предпочитан, отколкото кабинет на "Съюз", който е по-слаб от лявоцентристите и разчита на поддръжката на антиимигрантската партия. "Умерената партия", която е най-голямата в дясноцентристкия блок, вече прави свои сметки, като заяви, че ще опита да свали Льовен в задължителния вот за премиерския пост след изборите. Но амбициите на лидера й Улф Кристершон да бъде премиер също ще зависят от подкрепата на "Шведски демократи".В момента всички традиционни партии казват, че няма да си сътрудничат с антиимигрантската партия, която според проучванията ще вземе около 16-18% от вота и се оказва, че ще държи баланса на силите след изборите. Нейното ръководство пък контрира, че ще блокира всяко правителство, което не й предостави влияние над имигрантската политика.Темата се нареди сред водещите в политическия дневен ред. Според шведската агенция по миграцията тази година страната ще приеме около 23 000 търсещи убежище, което е далеч от рекордните 163 000 през 2015 г., когато бежанската криза в ЕС бе в разгара си. "Швеция стана обект на най-мащабната имиграция на глава от населението в Европа през последните няколко десетилетия, което прави свързаните с това теми особено разделящи обществото. Въпреки че голям дял от населението и от депутатите сега смятат, че затягането на бежанската политика от 2015 г. трябва да остане за постоянно, много трудни въпроси остават, особено напрежението, свързано с ефектите върху училищата, здравеопазването, социалната система и жилищата", твърди ръководителят на икономическите прогнози във финансовата група SEB Хакан Фрайзен, цитиран от CNBC.Позицията на "Шведски демократи" вече се отрази и на други формации, като Кристершон наскоро заяви, че е необходима "стриктна имиграционна политика, вероятно по-стриктна от сегашната". Освен това той обещава по-категорични мерки срещу престъпността, която много шведи свързват именно с новодошлите в страната. При него "Умерената партия" изостави възгледите за "отворени граници" на бившия си лидер. Но тази по-твърда стратегия рискува неочаквани последици - ако бъде сметнато, че Кристершон прави прекалени отстъпки пред "Шведски демократи", може да бъде изоставен от своите центристки и либерални партньори.Въпреки че "Шведски демократи" сериозно се потрудиха да смекчат имиджа си, мнозина не са убедени в промяната и се притесняват, че партията ще подкопае дългогодишните демократични и либерални традиции на страната. Други обаче се тревожат, че принципите за равнопоставеност в Швеция, включително на базата на пола, са под заплаха заради големия брой новодошли. Дейвид Кроуч, британски журналист и автор на The Hidden Story of the Swedish Model, казва, че уникалният шведски модел на високо заплащане и щедри социални помощи, както и фокусът върху напредничави политики открай време дават на страната репутация на "място, което прави нещата по различен и правилен начин". Това обаче се е променило драстично през последните години. "Особено с Тръмп на власт се появи един много по-тъмен наратив за Швеция на ръба на някаква социална катастрофа, с говорене за насилие, стрелба, изнасилвания и т.н.", обобщава Кроуч пред Associated Press. Но допълва, че този начин на възприемане "не е представителен за държавата като цяло". По думите му шведската икономика процъфтява и създава работни места, което означава, че има възможност за включването на новодошлите в пазара на труда. Според британския журналист голяма част от новините, представящи страната на крачка от апокалипсиса, са продукт на медии с расистка политика."Какъвто и да е изходът от изборите, не очакваме да се стигне до политически хаос или пълен блокаж. Въпреки че това е непозната територия за Швеция, в която традиционно коалиционните преговори минават гладко, смятаме, че партиите ще постигнат споразумение. Страната се радва на дългогодишна базирана на консенсуса политика и ще знае как да се справи с едно все по-силно крайнодясно движение, както направиха съседите й", заявява пред CNBC Ана Андраде, анализатор от Economist Intelligence Unit.В анализ за London School of Economics проф. Андерс Хелстрьом от Malmo University посочва, че успехът на "Шведски демократи" се дължи на това, че представят една носталгична визия за Швеция, която е била много по-добре преди. И се наблюдава липса на алтернативен подход от страна на другите партии, който да плени въображението на гласоподавателите. В тези условия антиимигрантската партия изглежда като допустима опция, но последиците мога да надскочат границите на страната.