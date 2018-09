Белият дом търси анонимния автор на материал в New York Times

Президентът на САЩ Доналд Тръмп атакува New York Times и на събитието си в щата Монтана, което се проведе ден след пускането на анонимния материал в изданието



На 5 септември New York Times публикува материал, озаглавен "Аз съм част от съпротивата вътре в администрацията на Тръмп" ("I am part of the resistance inside the Trump Administration"). Той започва с думите, че вестникът "прави рядко изключение да публикува анонимен гост-коментар". Авторът твърди, че е "висш служител на Белия дом".



Много от нас, висшите официални лица в администрацията, работят всекидневно,





за да спрат части от програмата на президента и неговите пориви", се казва в статията. Впоследствие авторът се разграничава от популярната съпротива от страна на левите в САЩ. "Искаме администрацията да успее и смятаме, че много от политиките на Белия дом вече са направили страната по-сигурна и по-просперираща. Но също така смятаме, че страната трябва да стои преди всичко и президентът продължава да действа по пагубен за държавата начин."



Броени часове след това в Белия дом очаквано започва издирване на автора, което до момента е без резултат. Тръмп атакува на няколко пъти в Twitter New York Times, като за пореден път критикува изданието заради анонимните източници, които ползва. Спекулациите се разпростряха до най-високите етажи, като дори вицепрезидентът Майк Пенс реши да пусне официално опровержение на слуховете, че той е възможен автор на публикацията.



Проблемите и скандалите, които произведе материалът, се оказаха много повече от позитивните му страни. Първият и най-важен проблем е с определението "висш представител на Белия дом". На теория това трябва да обхваща всички държавни служители от заместник-министър нагоре, но на практика медиите често използват това определение за почти всички 374 души, които работят в директната администрация на президента. Това означава, че материалът може да е написан както от вицепрезидента Майк Пенс или държавния секретар Майк Помпео, така и от представител на Белия дом, който не е известен на широката публика и няма пряк контакт с президента.



До момента освен Пенс, Помпео и Матис официални изявления, отричащи авторството на материала, са излезли и от финансовия секретар Стивън Мнучин, представителя на САЩ в ООН Ники Хейли, секретаря по национална сигурност Кирстйен Нилсен и дори първата дама на САЩ Мелания Тръмп. Говорителят на Белия дом Сара Сандърс коментира, че материалът "омърсява репутацията на хиляди американци, които служат на страната и работят за президента".

Публикуването на анонимен коментар обаче не е първи прецедент за New York Times. През 2016 г. изданието пусна на сайта си писмо без автор от бежанец от Ел Салвадор. От вестника не отписват възможността и да публикуват втори материал от анонимния автор в бъдеще.



Критиките към текста са от два типа: единият е от страна на Тръмп и поддръжниците му, които смятат, че подобен човек не трябва да работи в администрацията и New York Times трябва да носи отговорност за публикуваните материали в изданието. Другият тип критика е от страна на хора, които смятат, че ако наистина има подобни служители в Белия дом, които работят, за да овладяват импулсите на президента, те не трябва да се хвалят с това, защото

така поставят под риск работата си.

"Идеята на материала, изглежда, е да създаде хаос и за момента се случва точно това", коментира консервативният журналист и политически коментатор Бен Шапиро.

Търсенето на "врага с партиен билет" най-вероятно ще продължи и през идните дни, като същевременно продължават и догадки

е доколко е високопоставен авторът на материала.

