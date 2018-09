4+1 | Как Истанбул става по-зелен, коя е социалната мрежа без реклами и още

[Shutterstock]

Зелените политики в градовете стават все по-креативни. Пример за това е Истанбул, където гражданите ще могат да заменят пластмаса за билети за градския транспорт, използвайки специални машини. Повече четете тук Социалните мрежи в този си вид не са безгрешни и това е повече от очевидно. Затова не е изненадващо, че започнаха да се появяват алтернативни решения. Като Are.na – социалната мрежа без реклами.Технологичните иновации няма да пощадят нито един бизнес – дори бижутерския. Bloomberg Businessweek разказва как произведени в лаборатории диаманти вече заместват естествените и може би по-важно - превземат пазарния дял на утвърдени компании от сектора.Във Великобритания опаковката е на път да се превърне в най-важния фактор за потребителите при покупка на продукти, изпреварвайки дори цената на стоката. Според ново проучване англичаните искат по-малко пластмаса и повече възможности за рециклиране. Разказва Guardian В подкаста на английското издание Guardian We Need to Talk About читатели/слушатели изпращат своите въпроси, а водещите и техните гости отговарят. Тема на този епизод е We Need to Talk About the Future of Journalism, а гост е главният редактор на изданието Катрин Вайнър. Подкаста чуйте тук