Трагедията край Генуа може да се окаже ключов момент за италианската политика

2 Мостът край Генуа се срути на 14 август и взе 43 жертви



През юли 2013 г. по магистрален виадукт близо до Неапол автобус с 50 пътници се удря в предпазна мантинела, пада от 30 метра височина и загиват 40 души.Подобно на моста "Моранди" в Генуа, който миналия месец рухна и доведе до смъртта на 43-ма души, виадуктът в Неапол е управляван от Autostrade per l'Italia, най-големият магистрален оператор в страната. Прокурори, които твърдят, че болтовете, закрепени към предпазната мантинела, били корозирали, повдигнаха обвинения срещу персонала на Autostrade през 2015 г., включително и срещу главния изпълнителен директор Джовани Кастелучи.Присъда се очаква през декември, въпреки че обжалванията мога да проточат делото с години. Компанията отхвърля обвиненията. "В последните пет години призовавахме за инвестиции в поддръжка, но вместо това отново има загинали", казва Мария Лофредо, която е загубила майка си при инцидента в Неапол. "Сякаш майка ми е умряла напразно."След катастрофата в Генуа компанията е изправена пред много от същите критики. Още преди официалното разследване да е приключило, някои политици смятат, че колапсът на моста е заради липсата на поддръжка. Инцидентът може да доведе до ренационализация на части от италианските магистрали, пише Financial Times в текст, разследващ приватизацията в Италия.Приватизирана през 1999 г., Autostrade управлява 51% от италианската пътна мрежа и е контролирана от една от най-големите частни холдингови компании - Edizione, собственост на семейство Бенетон. То притежава 30.25% от акциите на Atlantia, компанията - собственик на Autostrade.Луиджи ди Майо, заместник министър-председател и лидер на партия "Пет звезди", заяви, че национализирането на магистралите на Autostrade е "единственото решение". Правителството е започнало съдебно производство за отнемане на лиценза на Autostrade.Освен че атакува големия бизнес, "Пет звезди" също използва колапса на моста, за да обвини традиционния политически елит за насърчаването на приватизацията през 90-те години.Това превръща инцидента в Генуа в ключов момент за Италия, който ще бъде внимателно наблюдаван в цяла Европа и е първият важен тест за способността на популисткото правителство да превърне огнената си реторика в сложна политика. Събитието разкрива и новата конфронтациямежду идеите на свободния пазар, които доминираха през 90-те години, и антиелитските настроения, които набират сили с възхода на популистките партии."Те намериха златна нишка от изкупителни жертви: бизнеса, старата политическа класа и богато семейство с прогресивна политика. Всичко съвпадна", казва Джовани Орсина, професор по политическа история в университета LUISS в Рим."Концесиите бяха огромен подарък", казва Джорджо Рагаци, автор на "Лордовете на магистралата" и пенсиониран професор по икономика от Университета в Бергамо. "Шофьорите не осъзнават, че просто плащат и преминават, докато концесионерите правят огромни печалби, които не реинвестират в сектора."Групата, ръководена от Бенетон, е била единствената квалифицирана оферта за Autostrade. "Възлагането на държавна агенция за управление на пътища на група, чийто главен акционер е известен с цветни тениски, не е било толкова изненадващо решение, каквото може да звучи сега", смята Андреа Коли, професор по бизнес история в Bocconi University. "Тогава бе по-добре да има предприемачи с доказан успех, отколкото спекуланти", казва Коли, който е написал история на Edizione. "Те представляваха новото лице на Италия: индустриална, предприемаческа и способна да накара нещата да работят."Четиримата братя Бенетон започват да продават цветни облекла в Тревизо през 1965 г., но тъй като текстилният пазар става по-конкурентен, те разнообразяват в други сектори. След неуспешни проекти в бизнеси с финансови услуги, спортни дрехи и ски, семейството се захваща с инфраструктура.През 1990 г. те закупуват магистралната кетъринг компания Autogrill - действие, което научава групата нa стойността на дългосрочните концесии, казва Коли. Текстилните изделия сега са само 5% от инвестиционния портфейл на Edizione в размер на 12.5 млрд. евро, като половината от него е в транспортната инфраструктура. През март групата се съгласи да купи испанската Abertis в сделка, която ще я направи най-големия оператор на тол-такси в света.Според анализатори правителството преувеличава проблемите. Все пак пътната приватизация в Италия може да претендира за известен успех. Магистралите са по-безопасни, като годишната смъртност спада от 420 души през 1999 г. на 119 през 2017 г. За разлика от тях италианските държавни пътища са в много по-лошо състояние, като инвестициите на километър са по-малко според Рагаци. Данните на ОИСР показват, че дългосрочните инвестиции на Италия в транспортната инфраструктура са сравними с останалите западни страни."Пет звезди" обаче критикуваха Autostrade доста преди катастрофата в Генуа. И още миналата година има подадена жалба до националния орган за борба с корупцията с аргумента, че е "в обществен интерес" да се прекрати договорът с Autostrade.Мишел дел Орко, заместник-министър на транспорта, твърди, че правителството не предлага пълна национализация, а постепенно придобиване на части от мрежата, в които Autostrade е "очевидно неадекватна", включително Генуа. "Като се има предвид смъртността, държавата едва ли може да се справи по-лошо", казва той. Акциите на Atlantia са паднали с 28% след инцидента.Но има ясни икономически и политически препятствия пред национализацията. Цената ще допринесе за вече високото ниво на публичния дълг, а другата основна партия в правителството, "Лигата", е пробизнес и се противопоставя на национализацията."Може да е трудно правителството да премине от пропаганда към решителни действия. Autostrade ще бъде първата проверка", казва г-н Орсина. "Договорът е много ясен и правителството ще трябва да плати наказанието", добавя Виторио Карели, анализатор в Santander.Драмата с моста в Генуа задълбочи разделението в рамките на новото коалиционно правителство на Италия. Изправени пред първата си сериозна извънредна ситуация, двамата лидери - Ди Майо и Матео Салвини ("Лига") успяха да се обединят само в хвърлянето на голяма част от вината за провала на Autostrade per l'Italia. Въпросът е какви действия ще бъдат предприети и как ще преглътнат политическите си различия.