Към Brexit с широко затворени очи

Докато британските политици водят вътрешна война, времето до Brexit бързо изтича

- Втори референдум все още е малко вероятен, но самият факт, че се обсъжда, е сигнал колко плашещ е хаосът в британската политика.



- Постигането на сделка с ЕС е сложно, но истинското главоболие за Тереза Мей е да "продаде" договореното на войнстващите депутати в британския парламент.



- Ако парламентът се провали с Brexit, нов референдум може да влезе в дневния ред. Но той няма да излекува раните от първия.

По това време миналата година поддръжниците на втори референдум за Brexit изглеждаха като отчаяни лунатици, които отказват да приемат реалността. Тази седмица лондонският кмет Садик Хан стана поредната публична фигура, която застава зад идеята.Повторно гласуване все още е малко вероятно, но самият факт, че се обсъжда, е сигнал колко плашещ е хаосът в британската политика в момент, когато преговорите с ЕС по условията на развода влизат в решаваща фаза. До 29 март 2019 г. - датата, когато Великобритания би трябвало да напусне съюза - остават по-малко от 200 дни. Неформалната среща на върха на лидерите на ЕС в Залцбург тази седмица беше стартовият сигнал за финалния спринт по Brexit. Проблемът е, че каквато и сделка да успее да постигне премиерът Тереза Мей с ЕС, не е никак сигурно, че ще успее да я прокара през кипящия парламент в Лондон. Ако духовете не се успокоят, Мей ще има три варианта за излизане от патовата ситуация - да сплаши бунтовните депутати с перспективата Великобритания да изпадне от ЕС без никакво споразумение и така да ги принуди към компромис, да свика нови избори, които да произведат по-разумен парламент или да прехвърли горещия картоф отново към британците с втори референдум.Хореографията на развръзката между ЕС и Обединеното кралство е сравнително ясна - след Залцбург ще има специална среща на върха за Brexit в средата на ноември. Там трябва да бъдат приети два документа - договор за излизане на Великобритания от ЕС и споразумение за бъдещите отношения между Лондон и Брюксел. Първият документ е до голяма степен готов, като най-голямата пречка за финализирането му остава въпросът как да остане отворена границата между Северна Ирландия и Република Ирландия (която след Brexit ще бъде единствената сухопътна граница между Обединеното кралство и ЕС). Очертаването на отношенията след развода обаче едва започва и най-вероятно ще бъде приета само мъглява и необвързваща политическа декларация, която включва части от "плана от Чекърс", предложен от Мей.Натискът за сделка през ноември е силен и холандският премиер Марк Рюте твърди, че иска всички да останат цяла нощ "докато се приключи". Ако все пак не се получи, вероятно ще има още една среща на върха през декември или януари.Колкото и да са сложни преговорите с ЕС, те всъщност са по-лесната част за Тереза Мей. Истинското главоболие за нея ще бъде да "продаде" постигнатото на войнстващите депутати в редиците на собствената си Консервативна партия. "Много е просто. Това не са преговори между ЕС и Великобритания. Каквото трябва да бъде договорено, е договорено. Това са преговори в Лондон между желаещите да напуснат ЕС и желаещите да останат", обобщава директорът на Световната търговска организация и бивш еврокомисар Паскал Лами, цитиран от в. Financial Times.В момента Мей и нейният "план от Чекърс", който предлага вариант на "мек" Brexit, са атакувани от всички страни. Проевропейските британски политици мислят, че той е по-лош от оставане в ЕС и не харесват идеята Великобритания да бъде в единния пазар за стоки, но не и за услуги. Яростните евроскептици не харесват перспективата Великобритания да продължи да се подчинява на регулациите на Брюксел, за да може да има безпроблемна търговия с ЕС. Самият ЕС се съмнява дали планът изобщо е работещ и смята, че той би подкопал единния пазар."Планът е компромисно предложение и не е изненада, че не се радва на популярност. Да, и двата лагера в парламента не го харесват. Въпросът е каква е алтернативата и за момента няма работеща такава", посочва пред "Капитал" Стивън Бут от аналитичния център Open Europe. Шумните критици на Мей като лидера на анти-Чекърс фракцията сред торите Джейкъб Рис-Мог и бившият външен министър Борис Джонсън, който обвинява Мей, че планът й е като "жилетка с експлозиви", разкъсват нейните предложения при всеки удобен повод. Но не предлагат свои, защото, както признаха миналата седмица, просто нямат смислени такива."Едно от най-големите достойнства на "плана от Чекърс" е, че изобщо съществува. А тези, които не го харесват, не са сложили нищо на масата", казва пред "Капитал" д-р Саймън Ъшърууд, политолог от University of Surrey и зам.-директор на проекта UK in a Changing Europe. Според него това е част от стратегията на Мей - когато се стигне до гласуване в парламента, тя ще може да каже: "Това е единствената сделка, която имаме на масата. Така че опциите са тази сделка или никаква сделка."Прогнозата на Стивън Буут е, че след като Тереза Мей внесе в парламента постигнатото с ЕС споразумение, нещата най-вероятно ще се развият по следния начин: "Ще има инфарктно гласуване. Някои консервативни депутати ще гласуват "против", но ще са по-малко, отколкото се заявяват сега. Ще има обаче и лейбъристи, които ще гласуват "за". И може би това ще е достатъчно, за да мине."Ако все пак гражданската война сред консерваторите и мъглата сред лейбъристите провали този сценарий, идеята за втори референдум може да влезе в дневния ред. Засега тя се поддържа от отделни политици, профсъюзи и знаменитости, но няма подкрепа от двете големи партии. Тереза Мей е категорична, че втори референдум е изключен "при всякакви обстоятелства". Лейбъристите за момента твърдят, че всички опции трябва да бъдат отворени - включително нови избори и референдум - ако парламентът не успее да прокара сделка за Brexit. Ключов момент ще бъде конференцията на лейбъристите следващия уикенд, когато вероятно ще има опит повторното допитване да бъде прието като официална партийна позиция.Аргументи за поправителен на вота от лятото на 2016 г. не липсват, като най-силният е, че хората трябва да имат глас по финалната сделка, която може да е много по-различна от това, което са си представяли - и са им представяли - преди две години. Оттам нататък обаче започват въпросите, като основният е за какво ще бъде новият референдум - дали ще е избор само между напускане със сделка или без, или да се добави и трета опция за оставане в ЕС. При всички случаи ЕС ще трябва да има желание да даде на Великобритания повече време, а при втория вариант - и съгласие, че Brexit е обратим."Евентуален референдум може да е полезен, но при много ограничени обстоятелства - ако парламентът се провали, но след допитването Мей е способна да се върне и да преговаря още с ЕС. Но при други условия не би имал смислен резултат и ще изглежда като губене на време. В този случай ЕС едва ли би желал да удължава нещата", смята Саймън Ъшърууд. Още повече че никой не би могъл да знае какъв ще е резултатът от новото допитване, което вещае още хаос и несигурност."Най-големият проблем с втория референдум е, че той не би решил въпроса. Освен това ще нанесе щети на вътрешната политика и ще разкъса на парчета консерваторите и лейбъристите. И основният риск е, че ще затънем в нов период на дебатиране със себе си", казва Стивън Буут. Ако референдумът приключи с малка разлика, Великобритания ще си остане все така разделена. Колко по-добре би било политиците й да се вземат в ръце и да й спестят удължаване на агонията.