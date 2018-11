Ново изследване не успя да установи дали биохраните намаляват риска от рак

[dm България]

бикновено се смята, че хората, които се хранят с биохрана, са много по-здрави от тези, които не употребяват подобни продукти. Но досега липсват солидни научни доказателства за ползите от това.

ипотезата е, че хората, които консумират биохрани, поглъщат по-малко синтетични пестициди, като ядат плодове, зеленчуци и зърнени храни, и по-тази причина са по-малко застрашени от рак, тъй като се предполага, че някои от въпросните пестициди са канцерогенни. Участниците в изследването са попълнили въпросници за доходите си, физическата си активност, индекса на телесна маса, тютюнопушене и са посочили какви биохрани са консумирали през последните 24 часа. След това са били разделени на 4 групи в зависимост от отговорите си. Средно във всяка група е бил регистриран случай на заболели от рак след 4.5 години, като в групата на тези, които консумират най-много биохрани, броят разболели се е с 25% по-малък спрямо тези, които изобщо не консумират подобни продукти.

Резултатите от изследването

"Очаквахме по-голямо намаляване на броя болни при тези, които се хранят с биохрана, но и тези данни са много важни", каза

Джулия Баудри,

един от

авторите на изследването.

Тя отбелязва, че изследването не доказва, че биологичната диета води до намаляване на раковите заболявания, но силно подсказва, че "биологичната диета може да допринесе за намаляване на риска от рак".

Ново проучване на френския национален институт по здравеопазване и медицински изследвания, Сорбоната и френския институт за агрономически изследвания не успя категорично да докаже, че хората, които консумират голямо количество биохрани, много по-рядко биват засегнати от ракови заболявания в cpавнение с тези, които изобщо не консумират подобни продукти. В проучването са били включени близо 70 хил. души, които в продължение на 5 години са били наблюдавани, пише The New York Times.Смята се, че е невъзможно да се докаже в лабораторна среда, че определен хранителен продукт повишава или съответно намалява шанса за развитие на рак. Следователно учените трябва дълго време да следят здравословното състояние на изследваните и ако в някои от тях подобно заболяване се развие - да идентифицират поведението му.Изследването обаче открива значима статистическа взаимовръзка единствено относно риска от рак на гърдата за жените в менопауза и риска от лимфоми, по-специално от неходжкинов лимфом. Резултатите от изследването са публикувани в Journal of the American Medical Association.