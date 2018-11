Аслъ Айдънташбаш: Отношения на Турция с България ще бъдат на двустранна основа, няма да минават през призмата на ЕС

Профил



Аслъ Айдънташбаш е старши анализатор в турския офис на Европейския съвет по външна политика (ECFR). Преди това е работила като журналист във вестниците "Сабах" и "Милиет", а също и като водещ на предаване в CNNTurk. Има публикации в International Herald Tribune, The Wall Street Journal, The New York Times, Forbes, Politico.com и Newsweek.