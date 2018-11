Какво ще стане, ако британският парламент отхвърли споразумението за Brexit

Великобритания трябва да напусне ЕС на 29 март 2019 г. Ако парламентът отхвърли споразумението, министрите ще имат 21 дни да представят пред депутатите план какво смятат да правят оттук нататък. След това правителството ще има още 7 дни да придвижи през парламента

декларация

, позволяващ

а

на депутатите да изразят позицията си относно посоката на действие. Съветници на Тереза Мей казват, че парламентът ще спре

Brexit

без сделка, но не е съвсем ясно как може да стане това.

През периода от три седмици между отхвърлянето на споразумението за

Brexit

и изискването към министрите да предложат план на действие могат да се разиграят няколко сценария. Премиерът може да направи втори опит за прокарване на сделката за напускането през парламента, тъй като от законова гледна точка това е възможно. В този случай документът може да е същият, но вече действителността ще е различна, което може да повлияе върху позицията на депутатите.

Има спекулации и за т.нар. договорен

Brexit

без сделка, при който Великобритания ще поиска от ЕС едногодишно удължаване на членството, преди да напусне по условията на Световната търговска организация. Някои твърди брекзитъри може да харесат този развой, но е неясно дали парламентът ще го подкрепи, дори и да има нарочен вот.

Отхвърлянето на споразумението за Brexit ще бъде рисковано и ще доведе до разделение и несигурност. С този довод британският премиер Тереза Мей се опитва да убеди депутатите, които са срещу нейния план. Тя трябва да спечели подкрепата на парламента, след като в неделя лидерите на ЕС одобриха сделката за британското напускане на съюза. Това обаче няма да е лесно, тъй като много депутати, включително от управляващата Консервативна партия, са против.Парламентът ще реши дали да одобри, или да отхвърли документа най-вероятно на 12 декември. Какви са вариантите, ако депутатите гласуват "против", описва BBC.Възможно е голяма част от депутатите внезапно да прегърнат идеята за друг референдум с цел прекратяване на блокажа в парламента и спиране на Brexit. В момента около 8 консерватори и 44 лейбъристи публично подкрепят второ допитване. Но това може да се случи само ако правителството представи законопроект за провеждането и мнозинството депутати го одобри.Има два начина за предсрочни избори според британското законодателство и двата включват вот на доверие в парламента. Но както посочват от Bingham Centre for the Rule of Law "с тиктакащия часовник за Brexit е много трудно да си представим как това представлява решение на проблема". Защото, освен ако правителството не поиска удължаване на преговорния период, времето на парламента и на кабинета да съгласуват курс на действие ще бъде изключително ограничено.