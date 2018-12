Американските съюзници са обезпокоени от решението на Тръмп за изтегляне от Сирия

Американски войски патрулират в Сирия близо до турската граница



Президентът на САЩ Доналд Тръмп реши да изтегли американските войни от Сирия, като посочи, че "Ислямска държава в Ирак и Леванта" (ИДИЛ) е победена. Незабавно обаче ключови съюзници и някои политици в САЩ оспориха това твърдение. Воденият от кюрдите алианс в Сирия пък заяви, че изтеглянето ще доведе до възкръсването на терористичната групировка.В изявление Сирийските демократични сили предупреждават за създаването на вакуум, който ще ги остави блокирани посред вражески елементи. Според тях решението на Тръмп ще повлияе негативно на кампанията срещу ИДИЛ и ще позволи укрепването й, което ще доведе до "опасни последици" за регионалната стабилност.Мнозина определят решението на Тръмп като предателство спрямо кюрдите. Те бяха най-ефективният съюзник на САЩ в борбата с ИДИЛ, а сега са оставени сред врагове, посочва анализ на ВВС. Около 2000 американски войници са позиционирани в кюрдския регион в Северна Сирия. Освен това Вашингтон е част от международна коалиция, извършваща въздушни удари срещу джихадистите. Пред Reuters висш американски представител коментира, че нареждането на Тръмп също така спира въздушната война на САЩ срещу ИДИЛ в страната.В сряда САЩ обявиха, че започват "следваща фаза от кампанията" за елиминирането на ИДИЛ, но без да дават детайли. Тръмп коментира, че е време американските войски от Сирия да се приберат след тяхната "историческа победа". Засега няма официален срок за изтеглянето, но според медийни публикации това ще се случи до 30 дни.Решението беше последвано от критики у дома и по света. Републиканският сенатор Линдзи Греъм нарече това "огромна грешка като тези на Обама", която ще има "унищожителни последици" в Сирия и региона. И допълни, че така ще се подсили влиянието на Русия и Иран.Британското правителство се дистанцира от твърдението, че ИДИЛ са окончателно победени, и посочи, че "още много остава да бъде свършено и не трябва да губим представа за заплахата, която групировката представлява". От френското министерство на отбраната заявяват, че джихадистите са отслабени, но не са "изтрити от картата". Затова е необходимо "последните остатъци от тази терористична организация да бъдат окончателно победени". Израел коментира, че е уведомен, че САЩ разполагат с "други начини да упражняват влияние в областта", но ще проучи "графика на изтеглянето, как ще бъде извършено и последиците за нас".Дженифър Кафарела от вашингтонския Institute for the Study of War коментира пред AP, че сега Русия, Турция и сирийското правителство могат да се състезават за регионите под контрола на САЩ за сметка на кюрдите. Руският президент Владимир Путин побърза да приветства американското решение, но подчерта, че досега не е видял признаци за реално изтегляне.Турция заяви, че ще започне военна операция срещу кюрдските сили YPG, част от Сирийските демократични сили, които смята за терористична група. В четвъртък от турското министерство на отбраната публикуваха остро предупреждение към бойците от YPG, заявявайки, че "те ще бъдат закопани в своите окопи, когато дойде времето". В понеделник президентът Реджеп Тайип Ердоган посочи, че военната операция ще започне скоро. Той е обсъдил плана по телефона с Тръмп, който дал "позитивен отговор".