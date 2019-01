Еврокомисията направи крачка назад в идеите си за данъчна реформа в ЕС

Еврокомисарят по данъчната политика Пиер Московиси



Две години след като Жан-Клод Юнкер представи идеята си за промяна на механизма за взимане на решения по данъчната политика на европейско ниво и броени месеци преди тази есен да изчете мандатът на оглавената от него Европейска комисия, в Брюксел бяха представени подробности как ръководството на ЕС си представя това да се случи.Съобщението, което цели да даде ориентираща информация за процеса, предлага да се отложи до 2025 г. евентуалното прекратяване на правото на вето на страните членки върху решенията по тези въпроси. Така комисията оставя в сила режим на единодушие за одобряване, докато в редица европейски политики решенията вече се взимат с мнозинство - обикновено или квалифицирано.Това означава, че екипът на Юнкер не е получил достатъчно подкрепа от националните правителства и оставя всичко в ръцете на следващия състав на ЕК. Той трябва да бъде определен есента след изборите за Европейския парламент, на които се очаква увеличаване на депутатите от евроскептични и популистки партии.Препоръката е по въпроси като екологичното данъчно законодателство (най-острият проблем тук е националното субсидиране на горива като въглища и дизел) ветото да отпадне по-рано, но по остри спорове като този за въвеждане на нивото на единния пазар на облагане на дигиталните гиганти като Google, Facebook, Amazon и Apple (инициативата на Еврокомисията е от март 2018 г.) се предлага решението да бъде взето до края на 2025 г. В работен вариант на документа, цитиран от Reuters и Financial Times, крайният срок беше 2020 г.Комисията се отказа и от използването на често пренебрегвано право на Европейската комисия по член 116 от Договора за ЕС да поиска в случаи на установени деформации на конкуренцията страните членки да се откажат от консенсусно решение и да действат с гласовете на мнозинството.Юнкер е казвал, че би предпочел запазване на този принцип по въпроси като облагането на продажбите, на дейността на компании в дигиталния сектор, на финансови транзакции и хармонизиране данъчната основа на страните от ЕС. Сега се запазва за няколко години инструментариумът, с който националните правителства привличат чуждестранни инвеститори, но често в ущърб на други страни членки и на приходите в националния бюджет. Поради това разочаровани евродепутати веднага определиха предложението като "хвърляне на прах в очите".В документа на комисията се твърди, че отлагането от 2011 г. насам на реформата на корпоративната данъчна основа в ЕС е ощетило растежа на европейската икономика и само през 2017 г. е нанесло загуби от 180 млрд. евро. Също през 2011 г. беше предложено облагането на финансовите транзакции в ЕС, но липсата на споразумение на страните членки и по този въпрос е намалило данъчните приходи в съюза с 57 млрд. евро годишно, се казва още в разпространения днес документ.С днешния си ход комисията, изглежда, се е вслушала в предупрежденията, че ако настоява за премахване националното вето по данъчни въпроси, само ще даде поводи на евроскептици, националисти и популисти за нападки точно във финалната фаза на кампанията за изборите за Европейски парламент на 25-26 май.В проекта на работния документ, цитиран в понеделник и от Financial Times, се казва, че по този въпрос ЕС "не успява да разгърне пълния си потенциал" и че изискванията на глобалната икономика означават, че "е време да се преосмислят традиционното разбиране за суверенитет". "За комисията въпросът вече не е дали има нужда са се приключи с единодушните решения за данъчното облагане, а как и кога да се случи това", пишело още в работната версия на предложението.Първата крачка в тази посока се очакваше да е идеята гласуването с квалифицирано мнозинство да обхване и сектори, които не са свързани с националните права за определяне на данъчните политики, данъчната основа и ставките. Това са мерки, помагащи в борбата със злоупотреба с данъчни режими "в името на специфични национални интереси" и "подсилване на единния пазар".Reuters коментира, че запазване на ветото върху данъчни реформи означава и признание за неуспех на собствените ѝ усилия и лобиране. В опит да се разблокират разногласията по въпроса се стигна и до заплахи от ЕК, че ще бъде въведен принципът на вот с мнозинство, а не с консенсус. Но също така е логично подобно предложение, след като миналия месец така и не се стигна до единодушие за въвеждане на общ "цифров данък" върху дейността на мултинационални (предимно американски) корпорации. От години те са обвинявани, че плащат твърде малко за дейността си на единния пазар, тъй като пренасочват приходи и печалби към дружествата си, регистрирани в страни с много ниски данъци като Ирландия, Люксембург или Малта."Данъчната конкуренция" вътре в ЕС "не е нещо лошо само по себе си", но националните правителства прибягват до облекчения за бизнес, който се върши предимно в чужбина, докато сериозно облагат по-статични сектори като личните доходи на населението или потреблението в страната. Така бремето пада върху работници, потребители и бизнес, който се върши вътре в страната, а това прави данъчните системи нечестни спрямо определени участници, цитират още от FT.Някои страни членки дори изградиха бизнес модела си около концепцията за конкурентна данъчна система, направена така, че да привлече определени дейности или потребители, се казва в проекта на документ на Европейската комисия, цитиран от Financial Times.