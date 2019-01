Франция глоби Google с 50 млн. евро заради неспазване на правилата за личните данни

[Shutterstock]

Какво е GDPR

Общият регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation или GDPR) е ново законодателство на ЕС, което задължава фирмите и институциите да спазват определени правила и процеси, когато събират, съхраняват и обработват информация за физически лица. Това може да са данни като име, адрес, ЕГН, имейл адрес, IP, семеен статус, политически предпочитания, поведение в интернет, физически или здравен статус и т.н. Последните правила на ЕС за подобен тип информация са от средата на 90-те години, далеч преди развитието на онлайн търговията, социалните мрежи и анализите на големи масиви с данни. GDPR влезе в сила на 25 май 2018 г.

Google може да изтегли Google News от Европа

Заради новите правила на ЕС по отношение на спорния нов закон за авторското право Google обмисля да изтегли Google News от Европа, пише Bloomberg. Според закона интернет търсачките и други уеб платформи ще трябва да сключват лицензионни споразумения, за да публикуват линкове и кратки описания към медийно съдържание. ЕС планираше да приключи с приемането на закона в началото на тази седмица, но това беше отложено поради несъгласие между държавите членки относно някои елементи от пакета.

Френската комисия за защита на личните данни (CNIL) е наложила глоба на Google в размер на 50 млн. евро заради неспазване на задължения по Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). В становището на CNIL се посочва, че компанията е глобена заради "липса на прозрачност, недостатъчно информация и липса на валидно съгласие относно персонализирането на реклами".Това е най-голямата глоба, наложена до този момент по GDPR. Google е и първият американски технологичен гигант, глобен по силата на регламента. GDPR влезе в сила на 28 май 2018 г. и задължава фирмите и институциите да спазват определени правила и процеси, когато събират, съхраняват и обработват информация за физически лица.От становище на CNIL става ясно, че компанията е глобена по сигнал на две организации – None Of Your Business (NYOB), основана от активиста за защита на личните данни на потребителите онлайн Макс Шремс, и френската неправителствена организация La Quadrature du Net (LQDN). Жалбите са подадени към CNIL на 25 и 28 май м.г., защото според организациите Google няма "правно основание да обработва лична информация на потребителите на нейните услуги", в частност "за целите на персонализиране на реклами".GDPR определя да има централен орган в мрежата от национални регулатори – Европейският борд за защита на информацията (European Data Protection Board или EDPB). Задачата на EDPB е да подпомага еднаквото прилагане на регламента във всяка държава и да действа като форум за регулаторите, докато националните регулатори трябва да поемат водеща роля в надзора на компании, регистрирани на тяхна територия.Европейската централа на Google се намира в Ирландия, но след разговори с ирландския регулатор се стига до заключението, че компанията няма главно учреждение на територията на съюза. По този начин разследването попада в юрисдикцията на френския регулатор, към който са подадени жалбите.CNIL посочва, че при инспекциите, проведени през септември 2018 г., са открити две нарушения на задълженията по GDPR:"Съществена информация, като например целите на обработката на данни, периодите за съхранение на данни или категориите лични данни, използвани за персонализиране на рекламите, са прекомерно разхвърляни в няколко документа чрез бутони и връзки, които изискват клик за достъп до допълнителна информация. Съответната информация е достъпна само след няколко стъпки, което предполага понякога до 5 или 6 действия. Нещо повече - комисията отбелязва, че информацията не винаги е ясна, нито разбираема", пише в становището на регулатора.CNIL също така счита, че съгласието на потребителите компанията да обработва личните им данни за целите на персонализиране на реклами не е валидно получено.По силата на GDPR регулаторът може да наложи глоба до 20 млн. евро или 4% от годишния оборот на компанията според това дали е направила всичко възможно да предотврати възможно изтичане на данни. В случая на Google би означавало милиарди, след като за третото тримесечие компанията отчете приходи на стойност над 33 млрд. долара.CNIL аргументира решението си за глоба в размер на 50 млн. евро с "тежестта на нарушенията, наблюдавани по отношение на основните принципи на GDPR: прозрачност, информация и съгласие".Говорител на Google заяви, че компанията "разглежда решението", за да прецени как да реагира на наложената глоба.