Британските компании натиснаха паник бутона за Brexit без сделка

Основаната през 1837 г. компания P&O ще регистрира всичките си фериботи в Кипър, за да продължи да работи нормално



Все повече британски компании задействаха аварийните си планове за справяне с последиците от напускането на Европейския съюз без сделка. Решението им съвпадна с изявлението на Мишел Барние, главния преговарящ от страна на 27-те, че основният сценарий вече е оттегляне на Великобритания без споразумение.P&O - един от големите фериботни оператори, обяви, че ще пререгистрира цялата си флотилия под кипърски флаг, за да не се окаже неприятно изненадан в нощта на 29 срещу 30 март тази година. Компанията (тя започва като Peninsular and Oriental Steam Navigation преди 182 години) извършва десетки курсове дневно по 9 трасета, свързващи различни пристанища на Острова и континентална Европа.Сър Джеймс Дайсън, собственикът на Dyson, прочутата компания за прахосмукачки и домакински уреди, съобщи, че мести централата в Сингапур. Милиардерът, известен с това, че подкрепяше и финансираше кампанията за Brexit, си навлече критики за решението в критичен за страната момент. Той отвърна, че то е взето независимо от последните събития и е свързано в името на близостта с все по-важния азиатски пазар. Във Великобритания Dyson има 4500 служители, а в цял свят те са около 12 000.Sony се включи с обява, че премества европейската си централа от Лондон в Амстердам. На практика в холандския град е регистрирано ново дружество, с което се слива поделението за Европа в британската столица. "По този начин можем да продължим бизнеса си, както досега и без прекъсване, след като Обединеното кралство напусне ЕС."Bentley, производителят на луксозни автомобили, съобщи, че се запасява с части, а главният изпълнителен директор определи Brexit за "убиец", застрашаващ печалбата на цялата фирма.Търговските вериги Dixons Carphone и Pets at Home също обявиха планове да увеличат складовите наличности с храни, за да се справят с евентуален хаос по британските пристанища, през които идва вносът от Европа. Pets at Home е най-големият в страната доставчик на стоки за домашни любимци.Каролин Феърберн, генерален директор на работодателското сдружение CBI, коментира, че вълната от подобни съобщения през последните часове би трябвало да се възприеме от политиците като ясно и кратко послание към тях от бизнеса: "Напускане през март без сделка трябва незабавно да бъде изключено. Това е единственият начин за избягване на необратими щети и възстановяване на бизнес доверието."