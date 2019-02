Джеф Безос обвини близка до Доналд Тръмп жълта медия в изнудване

Главният изпълнителен директор на Amazon Джеф Безос обвини най-големия американски таблоид National Enquirer и неговия издател Дейвид Пекър в шантаж и изнудване. В лично обръщение към читателите Безос сподели писма, за които твърди, че идват от редакцията и адвокатите на Enquirer, в които го заплашват с публикацията на интимни снимки с приятелката му Лорън Санчес, ако не се съгласи да се откаже от разследване срещу медията и да обяви, че тя не е политически мотивирана. Разрастващият се скандал около Enquirer връща фокуса върху саудитските връзки на медията, както и близостта й до президентската кампания на Доналд Тръмп, пише Financial Times.Списанието, собственост на American Media, публикува информация за връзката на Безос с бившата телевизионна водеща, а Безос е наел разследващи, които да открият дали историята е политически мотивирана. Той е собственик на Washington Post, който пише критични статии срещу американския президент, който пък смята издателя на Enquirer – Пекър, за близък.Според имейли, предоставени от Безос в лична статия в Medium , Enquirer е заплашвал да разпространи интимни снимки на милиардера и приятелката му в медиите, освен ако Безос не прекрати течащо разследване, което е поръчал срещу Enquirer и American Media. Причината за изнудването според писмата е, че Безос е започнал разследване как Enquirer са се добрали до личните му текстови съобщения и снимки със Санчес. Водещият разследването Гавин де Бекер обяви в медиите, че Безос не е бил хакнат, но информацията е разпространена с политическата мотивация да злепостави Безос, Amazon и Washington Post. American Media е настоявала за прекратяване на разследването на Де Бекер и официално изявление от страна на Безос, че материалите в Enquirer не са политически мотивирани.Публикацията на Безос е знак за ескалация на конфликта между най-богатия човек в света и най-голямата жълта медия в САЩ. По думите на Безос, ако човек в неговата позиция не би могъл да се опълчи на подобно изнудване, какво остава за хората с по-малко възможности от него (т.е. останалата част от света)?National Enquirer са известни с връзките си с Доналд Тръмп, като по време на предизборната му кампания публикуват крайно ласкателни статии за милиардера. По-късно Enquirer сключват споразумение за съдействие с ФБР в замяна на това да не бъдат съдени за практиката "прихващане и убиване" на новини. Стана ясно, че вестникът е придобивал правата за негативни истории за Доналд Тръмп с изричната цел никога да не ги издава, но да спира и други вестници от това да ги издават. По време на разследването на ФБР стана ясно, че изпълнителният директор на American Media - Дейвид Пекър, който е близък личен приятел на Тръмп от десетилетия, лично е платил на жена да не говори пред медиите за извънбрачната си връзка с Доналд Тръмп.Доналд Тръмп често ретуитва положителни статии за себе си от National Enquirer. В същото време той вижда Джеф Безос като свой личен враг. От една страна, Безос е собственик на Washington Post, който е изключително критичен към президента. От друга, най-богатият човек в САЩ и собственик на Amazon Безос е удобна мишена за Тръмп пред избирателите, като непрекъснато заплашва да разцепи Amazon чрез държавни регулатори, да вдигне цените на пощенските услуги само за Amazon със закон и други. Когато Джеф и Макензи Безос официално обявиха развода си миналия месец, Enquirer пуснаха жълта статия с личните съобщения на Безос и приятелката му Лорън Санчес броени часове по-късно. Тръмп веднага започна да злорадства за развода на Безос в Twitter.Самият National Enquirer си има собствени причини да не харесва Безос и Washington Post извън сензационността на историята за Безос и извънбрачната му връзка. Според Bloomberg Дейвид Пекър има връзки със Саудитска Арабия. Една от първите официални вечери в Белия дом, които Тръмп организира, след като стана президент, беше в чест на Пекър и помощта му за кампанията. На тази вечеря Пекър е довел високопоставен саудитски инвеститор, с когото се е надявал да сключи сделка.Връзките на собственика на American Media със Саудитска Арабия се отразяват и в публикациите на National Enquirer - дори навръх убийството на Джамал Хашоги Enquirer пуска статии на първа страница, възхваляващи "новото кралство" и прогресивността и добрината на Мохамед бин Салман. Подобни изцепки бяха отразени в Washington Post, където Джамал Хашоги работеше като колумнист в последната година преди убийството му.Ако писмата, които Безос публикува, за да илюстрира изнудването, са достоверни, те само допълнително потвърждават политическата мотивация на National Enquirer. Едно от условията на издателската компания в уличаващите имейли, за да не се публикува интимните снимки, е именно Безос публично да излезе и да обяви, че American Media нямат политическа мотивация или връзки. В имейлите също се набляга, че биха публикували снимките, ако в даден момент в бъдещето Безос или свързаните с него (разбирайте Washington Post) пак намекнат, че National Enquirer са водени от политическо влияние. Както самият Безос отбелязва в статията си, Enquirer и American Media се оказват особено чувствителни по саудитската тема и сами я изкарват на преден план.Многобройни юридически експерти единодушно потвърждават пред Financial Times, Bloomberg, New York Times и други медии, че ако имейлите, които Безос публикува, са истински, то това е класически и директен пример на изнудване. В такъв случай National Enquirer и American Media може да са в по-голяма опасност от просто тежкото обвинение, което Безос насочва към тях. Споразумението между Пекър и ФБР за нарушенията по време на предизборната кампания на Тръмп гласи, че медиите на Пекър ще получат имунитет в замяна на съдействие, стига в рамките на 3 години не нарушат закона отново, съобщава Bloomberg. Безос уличава няколко членове на медията, включително от редакцията и висшия мениджмънт, а писмата съвсем ясно представляват желанията на American Media, а не форма на лично изнудване. Това може да доведе до пропадане на сделката с ФБР и повторно отваряне на делото за незаконна намеса в изборния процес.А в Ню Йорк има не един прокурор, когото го сърбят ръцете да осъди жълтата медия и самия Пекър.