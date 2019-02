Великобритания няма да забрани ползването на оборудване от Huawei

Британските разузнавателни служби са достигнали до заключението, че е възможно да бъде премахнат рискът от използването на оборудване за мобилни мрежи на Huawei, пише Financial Times. Националният център за киберсигурност смята, че продуктите на китайската компания все пак могат да бъдат ползвани от страната по време на преминаването към 5G мрежи. Заключението на центъра е удар по желанието на САЩ да накарат своите съюзници да забранят използването на Huawei, под предлог че е заплаха за националната сигурност. Националният център все още не е обявил официално доклада си, като FT се позовава на свои анонимни източници.През последните месеци американската агенция за национална сигурност (NSA) работи все по-близо със своите европейски съюзници и партньори, за да ги убеди за заплахите, които се крият в ползването на оборудване от Huawei. Според САЩ телекомуникационната техника на компанията включва в себе си задни вратички, които могат да бъдат използвани от китайското правителство, което според страната е част от управлението на Huawei.Големите вносители на оборудване в Европа като Германия и Великобритания не са убедени, че Huawei е толкова голяма заплаха. Най-вероятно позицията на британското правителство ще бъде, че е против пълна забрана на оборудването на Huawei, но все пак ще има рестрикции в телекомуникационния сектор."Другите страни могат да използват пред американската администрация аргумента, че ако британците са толкова сигурни, че няма заплаха за националната сигурност от оборудването на Huawei, те също могат да продължат да ползват продукти на китайската компания, стига да следват препоръките на британските разузнавателни служби", коментира един от източниците на Financial Times.Според САЩ връзката при 5G мрежите ще бъде толкова бърза и с толкова много възможности за военно ползване, че не може да бъде допуснат рискът трафикът на по-голямата част от западните държави да преминава през Китай. Робърт Ханиган, бивш директор на правителствената агенция по комуникация във Великобритания, коментира пред FT: "Няма открити доказателства за злонамерена дейност от страна на китайското правителство през Huawei."Заключението на Великобритания е в разрез с действията на Австралия и Нова Зеландия, които миналата година забраниха използването на оборудване на Huawei при изграждането на 5G мрежи. Великобритания е част от разузнавателната група Five Eyes, в която влизат още САЩ, Канада, Австралия и Нова Зеландия.Според източници на FT докладът на Великобритания може да съвпадне и със заповед на американския президент Доналд Тръмп, който обмисля практическа забрана за американските компании да ползват Huawei като доставчик. Източникът казва, че заповедта ще бъде написана в стил, който "не посочва конкретна компания и страна".