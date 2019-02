Корбин – лидер без лидерство

Лейбъристкият лидер Джереми Корбин е двусмислен, а понякога и противоречащ си по темата за Brexit

Великобритания е имала и преди лоши партийни лидери, но досега не са били двама по едно и също време.

Тони Блеър, и връща надеждата на младите активисти.

"Ако той е бил изумен от своето внезапно издигане до статута на рок звезда сред новите и завърналите се лейбъристки поддръжници, не го е показвал. Корбин продължи да се държи по начина, по който винаги го е правил – говори срещу неравенството, обещава да ренационализира индустрии и планира да обложи богатите. Образът му е на борец срещу статуквото, отдаден на събарянето на "покварената" система, която фаворизира елитите, а не обикновените работещи хора", посочва анализ на британската ВВС. Изборът му за партиен лидер е началото на забележително съживяване на онази лява лейбъристка политика, за която се смяташе, че е погребана от Блеър.

Британският премиер Тереза Мей няма "План Б" за Brexit. Но опозиционният лейбъристки лидер Джереми Корбин няма дори "План А". След като сделката за напускането на ЕС на Мей бе категорично отхвърлена от парламента, премиерът отчаяно пробва за пореден път да получи отстъпки от Брюксел. Корбин я обвинява, че умишлено протака в опит да изнудва депутатите да подкрепят споразумението й. Според лейбъристите тя планира да забави финалния вот по текста, договорен с ЕС, до последния възможен момент, така че парламентът да бъде изправен пред избор между нейната сделка и липсата на сделка. Техният лидер обаче не е способен да запълни създалия се вакуум, тъй като му липсва точно лидерство. А в момента Обединеното кралство трябва да напусне съюза на 29 март със или без сделка.Попитан от "Капитал" каква е Brexit стратегията на Корбин, проф. Иън Бег от London School of Economics отговаря лаконично: "Това ще бъде един доста кратък разговор – той няма такава." И ако се стигне до опасния сценарий за британско излизане от ЕС без сделка, лейбъристкият лидер също ще носи отговорност, защото не е успял да го предотврати.Тази седмица осем депутати напуснаха Лейбъристката партия заради несъгласие с политиката на Корбин относнои антисемитизма и сформираха независима парламентарна група. Един от тях се аргументира, че лейбъристкият лидер и "сталинистката клика около него" не са истинска опозиция в момент на криза. Отцепниците, които подкрепят втори референдум за ЕС, заявяват, че са предприели първата стъпка, и призовават свои съпартийци и членове на други партии да се присъединят към тях в "изграждането на нова политика". В резултат в сряда трима консервативни депутати се включиха в групата. Забягването към нея има потенциала да се увеличи, но ще се наложи привличането на още членове извън лейбъристките редици за обособяването на истинска центристка партия. Междувременно консерваторите не пропуснаха да коментират, че напускането на осемте отцепници е потвърдило, че лейбъристите "са станали партията на Корбин".Корбин винаги е имал способността да разбунва духовете и изборът му за лейбъристки лидер презг. бе една от най-големите изненади в британската политика. Тогава никой не очакваше той да спечели – ветеран социалист, прекарал 30 години в задните партийни редици, защитавайки спорни каузи. Самият той признава, че е бил убеден да се кандидатира за поста само защото никой от неговите приятели от лявото крило на лейбъристите не е искал да го направи. Но се оказва, че успява да вдъхнови електората, който е загубил вяра в партията по време на управлението наСега най-голямото обвинение към Корбин е, че той няма друг план, освен да избягва отговорността за Brexit, без да прави нищо съществено, за да го спре, и само да чака възможност да свали Мей от власт. Все пак не му е лесно, тъй като е лейбъристите са дори по-разделени по Brexit от консерваторите – някои искат втори референдум (опция, която очевидно Корбин не харесва, макар да е подкрепяна от голяма част от партийните членове и лейбъристките избиратели), други настояват за мек Brexit, а трети, желаещи напускане, може да се съюзят с премиера за предотвратяване на излизане от ЕС без сделка.Само че, ако предизвика избори, Корбин най-вероятно ще трябва да обещае референдум върху бъдещата сделка с ЕС, за да запази целостта на партията си. "До този момент той успяваше да задържи редиците заедно, защото е невероятно двусмислен, а понякога и противоречащ си по темата за Brexit", посочва анализ на сп. Spectator. Всъщност стратегията му основно почива на надеждите, че рекорден брой британци са на мнение, че Мей не се справя. Както посочва Guardian: "Корбин в действителност не иска да спре Brexit. Той иска "Brexit на консерваторите", който да може да осъди".Лейбъристкият лидер е подложен на натиск да заеме категорична позиция относно евентуалното провеждане на втори референдум. Но не затаявайте дъх в очакване. "Още от 70-те години на миналия век Корбин е враждебен към ЕС и той е изправен пред съвсем същата криза като Тереза Мей, а именно разделена партия по този важен въпрос. И не показва никакво лидерство. Неговото предпочитание е избори, защото смята, че недоволството в страната ще го улесни да поеме властта. В момента мнозина в лейбъристките редици желаят Корбин просто да каже "Да, искаме втори референдум". Но той не предпочита този вариант, затова и не го казва", посочва проф. Иън Бег. Още през 2016 г. в разгара на референдума за Brexit Корбин бе обвиняван, че провежда не особено ентусиазирана кампания за оставане на Великобритания в ЕС и не изглежда особено разтревожен, че неговият лагер е загубил."За нещастие на Великобритания в труден момент тя има двама от най-негъвкавите, дребнави и неподходящи политици, които някога са получавали лидерството на двете водещи партии. Страната е имала и преди лоши партийни ръководители, но досега не са били двама по едно и също време. В момента Обединеното кралство разполага с двама лидери, искащи да предотвратят Brexit без сделка, но неспособни да предприемат стъпките, за да го направят. Те чакат други да демонстрират авторитета, който те самите не показват", пише в. Financial Times. И допълва, че ако Корбин работи с другите депутати, ще може да събере гласовете да спре напускане без сделка и да разцепи консерваторите. Проблемът му е, че това ще означава да поеме отговорността, че е спомогнал за някаква форма на Brexit.Настояването на Корбин Тереза Мей да изключи опцията за напускане без сделка звучи кухо най-малкото заради неговата двусмисленост. Един вариант според експертите би могъл да бъде договаряне на постоянно британско членство в митнически съюз с ЕС (каквото предложение се съдържа в петте лейбъристки условия, за да подкрепят споразумение за, поставени в скорошно писмо от Корбин до премиера), като така лейбъристкият лидер ще получи заслуги за спасяването на Великобритания от Brexit без сделка. Наистина в този случай искащите оставане в ЕС няма да му бъдат благодарни, но той вече, изглежда, и без това е решил да ги разочарова.Упоритото фокусиране на Корбин върху предизвикването на избори, тъй като твърде ограничено вижда възможност за сваляне на Мей в хаоса от задаващия се неконтролируем Brexit, показва, че той поставя британските интереси на второ място. И както Financial Times обобщава, Корбин прилича на поредния политик, който си играе с живота на хората за своя изгода.