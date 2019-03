Ефектът от митата в САЩ - най-големият търговски дефицит и по-високи разходи

Поради скъпия долар, данъчните облекчения и силната американска икономика доведоха до рекорден внос в САЩ



Доналд Тръмп често заявява, че търговският дефицит е дългосрочна опасност за американската икономика и знак, че партньорите на САЩ ги експлоатират нечестно. Почти няма икономист, който да е съгласен с тази интерпретация на данните, но това не спря администрацията на Тръмп през миналата година да наложи вълна от мита - главно срещу вноса на китайски стоки, но също срещу Мексико, Канада и ЕС.Ефектът обаче се оказа точно обратният на желания от Тръмп - през 2018 г. САЩ постигнаха най-високия търговски дефицит в историята си - 891.3 млрд. долара. Освен търговската война за това "постижение" влияние оказаха програмата за данъчни облекчения, както и фактори, върху които администрацията на президента няма как много да повлияе - силата на долара и забавянето на глобалната икономика, пише в анализ New York Times. Реално най-големият губещ в сегашната ситуация е Доналд Тръмп, който неведнъж е определял търговския дефицит като проблем и е обеща да го елиминира, но засега усилията му не дават резултат.Рекордният търговски дефицит идва въпреки митата срещу Китай, Мексико, Канада и ЕС, чието въвеждане целеше обратния ефект. На практика вносът се е увеличил с 12.5% спрямо 2017 г., като нарастване има включително от Китай, като търговският дефицит на Вашингтон спрямо Пекин е достигнал 419 млрд. долара."Всяка държава, която консумира повече, отколкото произвежда, има търговски дефицит", казва преподавателката по икономика Кимбърли Клаусинг от колежа Reed пред New York Times.Както знаем, търговският дефицит е разликата между стоките, които една държава изнася и внася от чужбина. Доналд Тръмп интерпретира американския търговски дефицит като знак, че САЩ губят спрямо съюзниците си. Реалността според повечето икономисти е по-различна. Експерти обясняват пред New York Times, че търговският дефицит сам по себе си не е отрицателен или положителен фактор, а просто един от много макроикономически индикатори - причините зад сегашния търговски дефицит са по-важни и интересни от размера му.Зад сегашния търговски дефицит на САЩ се крият множество фактори, над повечето от които Тръмп няма никакъв контрол. Доларът в момента е скъп заради усилията на Федералния резерв на САЩ да затегне постепенно лихвите по заемите - това означава, че има по-малко търсене на американски стоки в чужбина, а вносните стоки в САЩ са по-достъпни за американския потребител. В същото време САЩ имат търговски излишък при услугите, но Тръмп се фокусира повече върху стоките.Освен че доларът поскъпва, световната икономика забележимо се забави през втората половина на 2018 г., което пак намалява търсенето на американски стоки. Стойността на китайския юан също спадна забележимо срещу долара през изминалата година. Това със сигурност се случва с разрешението или дори насърчаването на китайското правителство и е един от начините, чрез които китайските компании могат да продължават да печелят от износа си в САЩ въпреки по-високите мита.Друг важен фактор, който обяснява търговския дефицит, е пакетът с данъчни облекчения на Тръмп на стойност 1.5 трлн. долара. Администрацията на президента прокара данъчни облекчения, без да намали разходите на правителството, което увеличи държавния дълг с над 1 трлн. долара, който пък се финансира с нов дълг.За да си осигурят доларите, с които да финансират високия държавен дълг на САЩ, международните кредитори често внасят и продават голям обем стоки в САЩ. В същото време американската икономика се представи изключително добре през 2018 г. - солиден растеж от почти 3%, безработица под 4%, а американските граждани получиха данъчни облекчения, които им оставиха допълнителни средства. Заедно с изгодните цени на вноса това означава, че американците купуват повече вносни стоки от всякога, което пак допринася за високия търговски дефицит.Не на последно място идва и търговската война на Тръмп. Първоначално Тръмп и търговският представител на страната Робърт Лайтизър обявиха, че митата са начин САЩ да елиминират търговския си дефицит с Китай. След последната и най-мощна вълна мита, с която САЩ наложиха 10% ставка на стоки за над 200 трлн. долара, китайската икономика отговори с мита върху американски селскостопански стоки. В същото време китайската икономика започна да се забавя заради вътрешни фактори. Общият резултат от това води до над 50% спад в американския износ към Китай през декември 2018 г. спрямо същия месец на предишната година.Китайският експорт към САЩ обаче дори се увеличава по няколко прости причини - факторите, изброени по-горе, и заплахата от вдигане на съществуващите мита до 25% през 2019 г. На китайските компании е по-изгодно да продават стоките си сега при мита от 10%, отколкото да изчакат евентуален провал в преговорите между САЩ и Китай, а силният американски пазар допълнително предразполага увеличаването в износа въпреки митата.По този начин Доналд Тръмп си прави лоша услуга с търговската война - според общ доклад на икономисти от унверситетите в Принстън и Колумбия, както и от Федералния резерв в Ню Йорк, главната цена на митата не се прехвърля върху Китай, а върху американския потребител и води до поемането на дългосрочен дълг. Според икономистите митата на Тръмп са стрували до над 4 млрд. долара на месец на американските потребител на края на 2018 г. и може да струват до 165 млрд. долара на година през следващите пет, ако останат в сила.Правителството на Тръмп вече дава облекчения на стойност от 12 млрд. долара на американски фермери, засегнати от търговската война, и според данните на проучването ще трябва да дава все по-големи облекчения, които допълнително ще надуят бюджетния дефицит. В същото време митата поне засега намаляват конкурентоспособността на американските стоки в Китай и увеличават страшния за Тръмп търговски дефицит.В последното си изслушване пред Конгреса председателят на Федералния резерв Джеръм Пауъл за пореден път предупреди, че натрупването на дълг и надуващият се бюджетен дефицит, особено в ситуация на забавяща се икономика, са рискови за американската икономика. На въпрос дали високият търговски дефицит е проблем Пауъл отговори отрицателно.